Хорватия - Словакия

Отменили что-ли)))
|5 тур
|4 сентября, суббота
|21:45
|Словакия
|0:1
|Хорватия
|9 тур
|16 ноября, суббота
|22:45
|Хорватия
|3:1
|Словакия
|5 тур
|6 сентября, пятница
|21:45
|Словакия
|0:4
|Хорватия
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорватия
|10
|7
|2
|1
|21:4
|+17
|23
|2.
|Россия
|10
|7
|1
|2
|19:6
|+13
|22
|3.
|Словакия
|10
|3
|5
|2
|17:10
|+7
|14
|4.
|Словения
|10
|4
|2
|4
|13:12
|+1
|14
|5.
|Кипр
|10
|1
|2
|7
|4:21
|-17
|5
|6.
|Мальта
|10
|1
|2
|7
|9:30
|-21
|5
Фухх хоть отменили
Молодцы словаки) еще давайте!