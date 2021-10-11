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Хорватия - Словакия

11.10.2021, Понедельник, 21:45 мск Загреб, стадион Максимир Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур Хорватия - Словакия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа H
5 тур
4 сентября, суббота 21:45 Словакия 0:1 Хорватия
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа E
9 тур
16 ноября, суббота 22:45 Хорватия 3:1 Словакия
5 тур
6 сентября, пятница 21:45 Словакия 0:4 Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

11 августа, среда 22:30 Словакия 1:1 Хорватия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 10 7 2 1 21:4 +17 23
2. Россия 10 7 1 2 19:6 +13 22
3. Словакия 10 3 5 2 17:10 +7 14
4. Словения 10 4 2 4 13:12 +1 14
5. Кипр 10 1 2 7 4:21 -17 5
6. Мальта 10 1 2 7 9:30 -21 5
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    Рейтинг: +2269

    dyema 11 октября 2021, 23:35

    Отменили что-ли)))

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    Рейтинг: +1114

    SpartakMoskwa 11 октября 2021, 23:34

    Фухх хоть отменили

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    Рейтинг: +2269

    dyema 11 октября 2021, 23:32

    И тут не помогли (((

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 11 октября 2021, 22:37

    Молодцы словаки) еще давайте!

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