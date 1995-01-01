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    Дюрица: «Россия, безусловно, отскочила, но кому от этого легче?»

    Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался о поражении сборной Словакии от России в матче отбора ЧМ-2022.

    «Сборная Словакии в матче с Россией была лучше во всех компонентах. Да и голевых моментов мы создали намного больше.

    Российская команда, забив первой, перестроилась и, как следствие, стала играть от защиты. Словакам было нечего терять: бросили все силы, чтобы сравнять, а потом, если повезeт – выиграть.

    По самоотдаче русские были лучше. Футболисты России здорово сыграли в защите, а вратарь вообще был один из лучших на поле. Словаки атаковали, но, к сожалению, ничего не смогли поделать.

    Россия, безусловно, отскочила, но кому от этого легче? Все забудут игру: в истории останется один лишь результат. Поздравлю россиян. Важная победа для вас», – сказал Дюрица.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +49

      Gasanov Хачик 30 минут назад

      Каму визёт тот и визёт! Такую пагаворку ни зря придумали люди

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