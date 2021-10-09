Дюрица: «Россия, безусловно, отскочила, но кому от этого легче?»

Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица высказался о поражении сборной Словакии от России в матче отбора ЧМ-2022.

«Сборная Словакии в матче с Россией была лучше во всех компонентах. Да и голевых моментов мы создали намного больше.

Российская команда, забив первой, перестроилась и, как следствие, стала играть от защиты. Словакам было нечего терять: бросили все силы, чтобы сравнять, а потом, если повезeт – выиграть.

По самоотдаче русские были лучше. Футболисты России здорово сыграли в защите, а вратарь вообще был один из лучших на поле. Словаки атаковали, но, к сожалению, ничего не смогли поделать.

Россия, безусловно, отскочила, но кому от этого легче? Все забудут игру: в истории останется один лишь результат. Поздравлю россиян. Важная победа для вас», – сказал Дюрица.