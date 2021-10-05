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  • Кассано: «О Почеттино плохо отзываются. В «ПСЖ» нет тактических занятий, хотя команда постоянно об этом просит»

Кассано: «О Почеттино плохо отзываются. В «ПСЖ» нет тактических занятий, хотя команда постоянно об этом просит»

5 октября 2021, 10:55
5

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскрыл подробности работы Маурисио Почеттино в «ПСЖ».

«Карьера Почеттино в «ПСЖ» будет короткой. О нем плохо отзываются, ходят нехорошие слухи.

Он отличный человек, на 10 из 10, даже больше. Но как тренер… У них нет ни минуты тактических занятий, хотя команда постоянно об этом просит. Он просит совета у футболистов, как играть. В это трудно поверить.

Он никогда не тренировал чемпионов, и сейчас находится в тяжелой ситуации, управляя большим клубом. Если так будет продолжаться и дальше, скоро все закончится. Держите в уме Зидана», – сказал Кассано.

  • Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года.
  • Парижский клуб лидирует в Лиге 1.

Источник: Сalciomercato
Франция. Лига 1 ПСЖ Почеттино Маурисио
Комментарии (5)
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Dgad
1633423494
Зидан идеальный вариант для ПСЖ, он умеет работать со звездами, налаживать баланс на поле и игру в обороне. Но как болельщику Реала мне этого бы очень не хотелось, так как он может удержать Мбапе
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Чермындыр
1633425489
Бред бредовый. Человек, который не занимается тактикой вообще и спрашивает совета у футболистов никогда бы не дорос до такого уровня, как в ПСЖ. 7 лет тренировать Тотенхем и выходить с ним в финал ЛЧ - это не в любительской лиге поорать пару матчей с бровки
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adekvat0726
1633429523
Диванный эксперт Кассано, выразил свое экспертное мнение
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portero
1633431803
Зидан значит уходил для ПСЖ? Ну тогда и Мопед останется в ПСЖ денег только урвёт побольше...
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zigbert
1633462118
Со звездами конечно у него могут возникнуть разногласия но чтобы Почеттино не проводил тактические занятия, верится с трудом.
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