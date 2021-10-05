Кассано: «О Почеттино плохо отзываются. В «ПСЖ» нет тактических занятий, хотя команда постоянно об этом просит»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскрыл подробности работы Маурисио Почеттино в «ПСЖ».

«Карьера Почеттино в «ПСЖ» будет короткой. О нем плохо отзываются, ходят нехорошие слухи.

Он отличный человек, на 10 из 10, даже больше. Но как тренер… У них нет ни минуты тактических занятий, хотя команда постоянно об этом просит. Он просит совета у футболистов, как играть. В это трудно поверить.

Он никогда не тренировал чемпионов, и сейчас находится в тяжелой ситуации, управляя большим клубом. Если так будет продолжаться и дальше, скоро все закончится. Держите в уме Зидана», – сказал Кассано.