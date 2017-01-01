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    Кассано: «О Почеттино плохо отзываются. В «ПСЖ» нет тактических занятий, хотя команда постоянно об этом просит»

    Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано раскрыл подробности работы Маурисио Почеттино в «ПСЖ».

    «Карьера Почеттино в «ПСЖ» будет короткой. О нем плохо отзываются, ходят нехорошие слухи.

    Он отличный человек, на 10 из 10, даже больше. Но как тренер… У них нет ни минуты тактических занятий, хотя команда постоянно об этом просит. Он просит совета у футболистов, как играть. В это трудно поверить.

    Он никогда не тренировал чемпионов, и сейчас находится в тяжелой ситуации, управляя большим клубом. Если так будет продолжаться и дальше, скоро все закончится. Держите в уме Зидана», – сказал Кассано.

    • Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года.
    • Парижский клуб лидирует в Лиге 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сalciomercato

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +35

      adekvat0726 6 минут назад

      Диванный эксперт Кассано, выразил свое экспертное мнение

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      Рейтинг: -312

      СуперПАВ9 1 час назад

      Как же тренеровал чемпионов? А Тоттенхем

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      Рейтинг: +2289

      Чермындыр 1 час назад

      Бред бредовый. Человек, который не занимается тактикой вообще и спрашивает совета у футболистов никогда бы не дорос до такого уровня, как в ПСЖ. 7 лет тренировать Тотенхем и выходить с ним в финал ЛЧ - это не в любительской лиге поорать пару матчей с бровки

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      Рейтинг: +7921

      Alekxei Z. 1 час назад

      При двух "гениях" очень трудно выстроить тактику.
      Неймар, Месси , да и Мбапе больше любят себя и на команду им практически наплевать.
      Возможно Почеттино не хватает авторитета и жёсткости поменять это.

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      Рейтинг: +2865

      Dgad 1 час назад

      Зидан идеальный вариант для ПСЖ, он умеет работать со звездами, налаживать баланс на поле и игру в обороне. Но как болельщику Реала мне этого бы очень не хотелось, так как он может удержать Мбапе

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