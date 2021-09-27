Роша забил 3 гола в 2 последних матчах за «Атлетико Паранаэнсе». Он принадлежит «Спартаку»

Нападающий «Атлетико Паранаэнсэ» Педро Роша оформил дубль в матче 22-го тура бразильской Серии А против «Гремио» (4:2).

Форвард, принадлежащий «Спартаку», забил во второй игре подряд – три дня назад был победный гол в полуфинале Южноамериканского кубка в ворота «Пеньяроля» (2:1).

«Атлетико Паранаэнсе» арендовал Рошу в середине августа.

Сделка рассчитана на год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

«Спартак» купил бразильца в 2017 году за 12 миллионов евро.

Тиль сделал дубль во второй игре подряд. Он забил 12 голов в 15 матчах после ухода из «Спартака»