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    Роша забил 3 гола в 2 последних матчах за «Атлетико Паранаэнсе». Он принадлежит «Спартаку»

    Нападающий «Атлетико Паранаэнсэ» Педро Роша оформил дубль в матче 22-го тура бразильской Серии А против «Гремио» (4:2).

    Форвард, принадлежащий «Спартаку», забил во второй игре подряд – три дня назад был победный гол в полуфинале Южноамериканского кубка в ворота «Пеньяроля» (2:1).

    • «Атлетико Паранаэнсе» арендовал Рошу в середине августа.
    • Сделка рассчитана на год с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
    • «Спартак» купил бразильца в 2017 году за 12 миллионов евро.

    Тиль сделал дубль во второй игре подряд. Он забил 12 голов в 15 матчах после ухода из «Спартака»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +12801

      Skull_Boy 56 минут назад

      Счастье то какое целых 4 игры сыграл и целых 2 мяча аутсайдеру забил а что тогда в остальных 20 на лавке сидел то и Раванелли из Ахмата игр больше провел, чем этот поленный

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      Рейтинг: +10

      gfvbk90 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +13249

      paracetamol 2 часа назад

      Главное - из свинарника вырваться, вонища там...!

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      Рейтинг: +1709

      R_a_i_n > paracetamol 47 минут назад

      зубы почисть, полегчает.

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      Рейтинг: +29494

      oyabun 2 часа назад

      Игроки, принадлежащие Спартаку вовсю блистают в других первенствах. Видимо там тренеры совсем не Руи..

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      Рейтинг: +1709

      R_a_i_n > oyabun 2 часа назад

      ну да, Роша блистает)))

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