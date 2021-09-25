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    Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Монпелье» без Месси, одержав 8 победу в 8 матчах чемпионата

    «ПСЖ» победил «Монпелье» (2:0) в матче 8-го тура Лиги 1.

    Из-за травмы игру пропустил нападающий парижан Лионель Месси. «ПСЖ» одержал восьмую победу в 8 стартовых турах чемпионата Франции.

    «Лион» в меньшинстве сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1), «Лилль» обыграл «Страсбур» (2:1).

    Франция. Лига 1. 8-й тур

    ПСЖ – Монпелье – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гуйе, 14; 2:0 – Дракслер, 89.

    Лион – Лорьян – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Льоренте, 20; 1:1 – Экамби, 51.

    Удаления: Эмерсон, 18 – нет.

    Страсбур – Лилль – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дэвид, 23; 0:2 – Дэвид (с пенальти), 59; 1:2 – Сиссоко, 75.

    Удаления: Томассон, 79 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2021 23:59
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