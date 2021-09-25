Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Монпелье» без Месси, одержав 8 победу в 8 матчах чемпионата

«ПСЖ» победил «Монпелье» (2:0) в матче 8-го тура Лиги 1.
Из-за травмы игру пропустил нападающий парижан Лионель Месси. «ПСЖ» одержал восьмую победу в 8 стартовых турах чемпионата Франции.
«Лион» в меньшинстве сыграл вничью с «Лорьяном» (1:1), «Лилль» обыграл «Страсбур» (2:1).
Франция. Лига 1. 8-й тур
Голы: 1:0 – Гуйе, 14; 2:0 – Дракслер, 89.
Голы: 0:1 – Льоренте, 20; 1:1 – Экамби, 51.
Удаления: Эмерсон, 18 – нет.
Голы: 0:1 – Дэвид, 23; 0:2 – Дэвид (с пенальти), 59; 1:2 – Сиссоко, 75.
Удаления: Томассон, 79 – нет.
Источник: Бомбардир.ру