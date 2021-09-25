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Страсбур - Лилль

25.09.2021, Суббота, 20:00 мск Страсбур, стадион Стад де ла Мено Франция. Лига 1, 8 тур Страсбур - Лилль
Франция. Лига 1 (2020/2021)
27 тур
28 февраля, воскресенье 19:05 Лилль 1:1 Страсбур
6 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Страсбур 0:3 Лилль
Франция. Лига 1 (2019/2020)
22 тур
1 февраля, суббота 22:00 Страсбур 1:2 Лилль
7 тур
25 сентября, среда 20:00 Лилль 2:0 Страсбур
Франция. Лига 1 (2018/2019)
26 тур
22 февраля, пятница 22:45 Страсбур 1:1 Лилль
13 тур
9 ноября, пятница 22:45 Лилль 0:0 Страсбур
Франция. Кубок лиги (2018/2019)
1/16 финала
30 октября, вторник 23:05 Страсбур 2:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
23 тур
28 января, воскресенье 17:00 Лилль 2:1 Страсбур
2 тур
13 августа, воскресенье 16:00 Страсбур 3:0 Лилль
Франция. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
25 января, четверг 23:00 Страсбур 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 22:00 Страсбур 0:1 Лилль
12 тур
27 октября, суббота 22:00 Лилль 0:3 Страсбур
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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