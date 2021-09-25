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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лилль
Страсбур - Лилль: обзор матча 25 сентября 2021
Страсбур
25.09.2021, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
75'
И. Сиссоко
23'
Д. Дэвид
57'
Д. Дэвид (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Лилль
90'
+1
Желтая карточка
Рейнилду
Желтая карточка
Л. Ажорк
83'
82'
Замена
А. Онана
️️️️
Д. Дэвид
Замена
М. Уорис
️️️️
Д. Ленар
82'
81'
Желтая карточка
Шека
Красная карточка
А. Томассон
79'
78'
Желтая карточка
Т. Джало
ГОЛ! 1:2!
И. Сиссоко
Пас отдал
Л. Ажорк
75'
74'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
70'
Желтая карточка
И. Грбич
63'
Замена
Т. Джало
️️️️
З. Челик
62'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
А. Гомес
Замена
Л. Ажорк
️️️️
К. Гамейро
59'
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
А. Джику
58'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Аолу
58'
57'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Дэвид
Желтая карточка
М. Ле Марша
38'
Желтая карточка
А. Джику
38'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Т. Веа
Желтая карточка
Х. Диалло
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
19
Каси
4
Джику
5
Ньямси
23
Ле Марша
14
Аолу
14
Ленар
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
9
Гамейро
4-3-1-2
13
Грбич
2
Челик
6
Фонте
4
Ботман
17
Рейнилду
8
Шека
21
Андре
7
Гомес
93
Иконе
22
Веа
15
Дэвид
4
Джику
24
Жилберт
24
Жилберт
4
Джику
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Аолу
14
Ленар
20
Уорис
20
Уорис
14
Ленар
9
Гамейро
19
Ажорк
19
Ажорк
9
Гамейро
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
7
Гомес
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
7
Гомес
2
Челик
35
Джало
35
Джало
2
Челик
15
Дэвид
24
Онана
24
Онана
15
Дэвид
Остались в запасе
Страсбур
Лилль
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Кароль Фила
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Страсбур - Лилль
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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