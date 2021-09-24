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Материалы

ПСЖ - Монпелье

25.09.2021, Суббота, 22:00 мск Париж, стадион Парк де Пренс Франция. Лига 1, 8 тур ПСЖ - Монпелье
Франция. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
12 мая, среда 22:00 Монпелье 2:2
(5:6)п		 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2020/2021)
21 тур
22 января, пятница 23:00 ПСЖ 4:0 Монпелье
13 тур
5 декабря, суббота 23:00 Монпелье 1:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2019/2020)
22 тур
1 февраля, суббота 19:30 ПСЖ 5:0 Монпелье
17 тур
7 декабря, суббота 19:30 Монпелье 1:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2018/2019)
34 тур
30 апреля, вторник 20:00 Монпелье 3:2 ПСЖ
17 тур
20 февраля, среда 23:00 ПСЖ 5:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2017/2018)
23 тур
27 января, суббота 19:00 ПСЖ 4:0 Монпелье
7 тур
23 сентября, суббота 18:00 Монпелье 0:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2016/2017)
34 тур
22 апреля, суббота 18:00 ПСЖ 2:0 Монпелье
16 тур
3 декабря, суббота 19:00 Монпелье 3:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
29 тур
5 марта, суббота 19:00 ПСЖ 0:0 Монпелье
3 тур
21 августа, пятница 21:30 Монпелье 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Монпелье 1:2 ПСЖ
19 тур
20 декабря, суббота 19:00 ПСЖ 0:0 Монпелье
Франция. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
5 января, понедельник 22:45 Монпелье 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 ПСЖ 4:0 Монпелье
1 тур
9 августа, пятница 22:30 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
22 января, среда 23:55 ПСЖ 1:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
29 марта, пятница 23:30 ПСЖ 1:0 Монпелье
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:59 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 23:59 ПСЖ 2:2 Монпелье
8 тур
24 сентября, суббота 23:00 Монпелье 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 23:00 ПСЖ 2:2 Монпелье
11 тур
31 октября, воскресенье 23:00 Монпелье 1:1 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/2 финала
18 января, вторник 22:45 Монпелье 1:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 23:00 ПСЖ 1:3 Монпелье
1 тур
8 августа, суббота 23:00 Монпелье 1:1 ПСЖ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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