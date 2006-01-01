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    Почеттино – о реакции Месси на замену: «Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что с пониманием относится к тому, как нападающий Лионель Месси отреагировал на свою замену в матче шестого тура Лиги 1 против «Лиона».

    «Ситуация понятна. Мы увидели, что Лионель после удара испытывает боль в колене. Учитывая полученную информацию, было принято решение о замене. Месси провел очень хороший первый тайм, несмотря на нереализованный момент.

    Я понимаю, почему все обсуждали его реакцию на замену. Я не удивлен. Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем», – сказал Почеттино.

    • Месси после замены отказался пожать руку тренеру.
    • После ухода аргентинца с поля «ПСЖ» забил победный гол в ворота «Лиона».
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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +359

      Октавиус 19 минут назад

      Ты лучше объясни, прогнувшийся Поч, какого чёрта ты не сказал о травме сразу после игры? Тогда ты говорил, что замены - это ответственность тренера, нравится это кому-то или нет. А потом тебя нагнули, придумали легенду и надеются, что люди тупые и схавают, не удосужившись сложить 2+2

      0
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      Рейтинг: +3503

      FENIX-SL > Октавиус 8 минут назад

      потому что карлик прогинает все под себя
      тренер тут не виноват

      0
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      Рейтинг: +21688

      slavutiq70 31 минуту назад

      Месси сильно повело с партнёрами по Барсе . без них он бы наврятли добился того чего добился ...Роналдо по моему всё же сильней он в разных клубах и в разных чемпионатах показал себя .

      1
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      Рейтинг: +148

      Maga Ingush > slavutiq70 15 минут назад

      Месси был ведущим винтиком в идеально настроенной барселонской машине, и роль свою выполнил на все 100. Но, как мы видим в любой другой команде кроме барсы, он обычный игрок. В отличии от Роналду который везде где играл был лучшимя и тащил команды в которых фигово построена игра и взаимопонимание оставляет желать лучшего.. все равно Как бы не было Месси все же один из величайших игроков.

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      Рейтинг: +3503

      FENIX-SL > slavutiq70 7 минут назад

      а представь что с месси было бы в апл
      ахахахахахахха

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