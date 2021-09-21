Почеттино – о реакции Месси на замену: «Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что с пониманием относится к тому, как нападающий Лионель Месси отреагировал на свою замену в матче шестого тура Лиги 1 против «Лиона».

«Ситуация понятна. Мы увидели, что Лионель после удара испытывает боль в колене. Учитывая полученную информацию, было принято решение о замене. Месси провел очень хороший первый тайм, несмотря на нереализованный момент.

Я понимаю, почему все обсуждали его реакцию на замену. Я не удивлен. Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем», – сказал Почеттино.