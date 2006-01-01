Почеттино – о реакции Месси на замену: «Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем»

Ты лучше объясни, прогнувшийся Поч, какого чёрта ты не сказал о травме сразу после игры? Тогда ты говорил, что замены - это ответственность тренера, нравится это кому-то или нет. А потом тебя нагнули, придумали легенду и надеются, что люди тупые и схавают, не удосужившись сложить 2+2
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что с пониманием относится к тому, как нападающий Лионель Месси отреагировал на свою замену в матче шестого тура Лиги 1 против «Лиона».
«Ситуация понятна. Мы увидели, что Лионель после удара испытывает боль в колене. Учитывая полученную информацию, было принято решение о замене. Месси провел очень хороший первый тайм, несмотря на нереализованный момент.
Я понимаю, почему все обсуждали его реакцию на замену. Я не удивлен. Все великие чемпионы хотят быть на поле. Мы все понимаем», – сказал Почеттино.
- Месси после замены отказался пожать руку тренеру.
- После ухода аргентинца с поля «ПСЖ» забил победный гол в ворота «Лиона».
- У 34-летнего форварда диагностировали ушиб кости возле левого колена.