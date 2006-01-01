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    У Месси ушиб кости. Он пропустит матч с «Метцем»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не поможет команде в ближайшей игре против «Метца».

    У 34-летнего футболиста диагностировали ушиб кости возле левого колена. Он травмировался во время воскресного матча с «Лионом» (2:1).

    Точные сроки восстановления аргентинца пока неизвестны. Он пройдет новое обследование в четверг.

    • «Метц» примет «ПСЖ» 22 сентября в 22:00 мск.
    • У Месси нет результативных действий в 3 первых матчах за парижан.
    • После замены в игре с «Лионом» форвард отказался пожать руку главному тренеру Маурисио Почеттино.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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