У Месси ушиб кости. Он пропустит матч с «Метцем»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не поможет команде в ближайшей игре против «Метца».

У 34-летнего футболиста диагностировали ушиб кости возле левого колена. Он травмировался во время воскресного матча с «Лионом» (2:1).

Точные сроки восстановления аргентинца пока неизвестны. Он пройдет новое обследование в четверг.