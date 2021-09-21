У Месси ушиб кости. Он пропустит матч с «Метцем»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не поможет команде в ближайшей игре против «Метца».
У 34-летнего футболиста диагностировали ушиб кости возле левого колена. Он травмировался во время воскресного матча с «Лионом» (2:1).
Точные сроки восстановления аргентинца пока неизвестны. Он пройдет новое обследование в четверг.
- «Метц» примет «ПСЖ» 22 сентября в 22:00 мск.
- У Месси нет результативных действий в 3 первых матчах за парижан.
- После замены в игре с «Лионом» форвард отказался пожать руку главному тренеру Маурисио Почеттино.
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»