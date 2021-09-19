Месси отказался пожать руку Почеттино после замены в матче «ПСЖ» – «Лион»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси проигнорировал главного тренера Маурисио Почеттино после того, как его заменили на 76-й минуте игры шестого тура Лиги 1 против «Лиона».

Покидая поле, 34-летний аргентинец не стал жать руку своему соотечественнику.

«ПСЖ» победил, но решающий гол случился после замены МессиЛео не понравилось, что его меняют, и он даже не пожал руку Почеттино. Аргентинцу уже не очень комфортно в Париже? pic.twitter.com/7u64ZRPAg0