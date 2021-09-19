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    Месси отказался пожать руку Почеттино после замены в матче «ПСЖ» – «Лион»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси проигнорировал главного тренера Маурисио Почеттино после того, как его заменили на 76-й минуте игры шестого тура Лиги 1 против «Лиона».

    Покидая поле, 34-летний аргентинец не стал жать руку своему соотечественнику.

    • После замены Месси «ПСЖ» забил победный гол в ворота «Лиона».
    • У форварда нет результативных действий в 3 первых матчах за парижан.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:26
    Комментарии13
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      Рейтинг: +532

      SinyaaPyll 24 минуты назад

      Да "ПСЖ" - это вообще гадюшник. Иначе и быть не могло.

      0
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      Рейтинг: +8948

      alp 28 минут назад

      слабоват месси...

      0
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      Рейтинг: +1400

      PassCSKA 40 минут назад

      Очередные баллы в пользу Рона. Низковатый поступок для звания легенды

      0
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      Рейтинг: +480

      111ax 59 минут назад

      реально разница в профессионализме по сравнению с Роналду налицо, последний сразу становится лидером в любой команде и в любом из ТОП-лиг с выдающейся результативностью и уже на протяжении скольких лет. У Месси, конечно, талант есть, но не таланта, да и пусть даже усердия, недостаточно чтобы быть легендой, коим является Криш и статистика здесь говорит сама за себя

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      Рейтинг: +89492

      zigbert 1 час назад

      Поступок недостойный великого игрока.

      1
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      Рейтинг: +2619

      Derzkiy1 1 час назад

      Ой щас начнётся у Лео, пол команды потом продать надо, Мбаппе на банку посадить

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      Рейтинг: +3147

      Питерский князь 1 час назад

      Дрянь-передрянь.

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      Рейтинг: +11736

      ВетеR 1 час назад

      Месси немного при...ел
      Очень жаль

      2
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      Рейтинг: +7593

      "supermax" 1 час назад

      Аргентину не очень комфортно в Париже... За такие бабки ему и на луне должно комфортно быть.... Привык к теплице... А тут оказывается какая-то адаптация нужна.... Со временем мож и заиграет

      0
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      Рейтинг: +803

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Меся это не Рон, который в любом клубе лидер и забивает регулярно. Гыгыгы

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