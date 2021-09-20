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  • Кафанов: «Хотел включить в расширенный список еще и Беленова с Джанаевым, но не было возможности вызвать семь вратарей»

Кафанов: «Хотел включить в расширенный список еще и Беленова с Джанаевым, но не было возможности вызвать семь вратарей»

20 сентября 2021, 17:32
8

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что хотел включить в расширенный список национальной команды семь вратарей.

«Хотел включить в расширенный список ещe и Сашу Беленова с Сосланом Джанаевым. Но на сегодняшний день получилось так, что не было возможности вызвать столько вратарей.

В окончательный список попадут четверо, в таком количестве они поедут на сбор. Важно сказать, что прошла всего пара туров после завершения игр сборной. Информации было не так много», – сказал Кафанов.

Кафанов: «Позвонил Матвею и сказал: «Такой Сафонов сборной нужен»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Джанаев Сослан Беленов Александр
Комментарии (8)
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mahan
1632149459
Не понятно почему в сборной Лунев а не Максименко. Лунев не играет за Байер и вызывается в сборную. Максименко намного сильнее Лунева и постоянно играет.
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Блямба
1632149897
Достал. Филимонова потести ещё..
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Hektor 84
1632152081
Похоже Кафанов звезду словил! Почуял себя особенным)))
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Play
1632152439
Дед, попей таблеток. Тебе дай волю, ты и двадцать вратарей вызовешь. Особенно для сборной сейчас важны Крицюк и Лунёв, про одного два года вообще никто даже не вспоминал, другой два года вообще не играет.
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вальтер79
1632155471
по ходу кафан хочет из вратарей основной состав сформировать )))))))
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житель СПб
1632159034
Ну зачем же откровенные глупости говорить?!
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polt
1632162787
Новая фишка? А чего не десять или пятнадцать. Маразматик.
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paracetamol
1632204719
Чё эта чурка в сборной делает?
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