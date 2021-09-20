Кафанов: «Хотел включить в расширенный список еще и Беленова с Джанаевым, но не было возможности вызвать семь вратарей»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что хотел включить в расширенный список национальной команды семь вратарей.

«Хотел включить в расширенный список ещe и Сашу Беленова с Сосланом Джанаевым. Но на сегодняшний день получилось так, что не было возможности вызвать столько вратарей.

В окончательный список попадут четверо, в таком количестве они поедут на сбор. Важно сказать, что прошла всего пара туров после завершения игр сборной. Информации было не так много», – сказал Кафанов.

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