Кафанов: «Хотел включить в расширенный список еще и Беленова с Джанаевым, но не было возможности вызвать семь вратарей»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что хотел включить в расширенный список национальной команды семь вратарей.
«Хотел включить в расширенный список ещe и Сашу Беленова с Сосланом Джанаевым. Но на сегодняшний день получилось так, что не было возможности вызвать столько вратарей.
В окончательный список попадут четверо, в таком количестве они поедут на сбор. Важно сказать, что прошла всего пара туров после завершения игр сборной. Информации было не так много», – сказал Кафанов.
- Кафанов включил в расширенный список Гилерме («Локомотив»), Юрия Дюпина («Рубин»), Андрея Лунева («Байер»), Матвея Сафонова («Краснодар») и Станислава Крицюка («Зенит»).
- Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
- Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
Кафанов: «Позвонил Матвею и сказал: «Такой Сафонов сборной нужен»
Источник: «Чемпионат»