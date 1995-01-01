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    Кафанов: «Хотел включить в расширенный список еще и Беленова с Джанаевым, но не было возможности вызвать семь вратарей»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что хотел включить в расширенный список национальной команды семь вратарей.

    «Хотел включить в расширенный список ещe и Сашу Беленова с Сосланом Джанаевым. Но на сегодняшний день получилось так, что не было возможности вызвать столько вратарей.

    В окончательный список попадут четверо, в таком количестве они поедут на сбор. Важно сказать, что прошла всего пара туров после завершения игр сборной. Информации было не так много», – сказал Кафанов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +177

      чаппай 9 минут назад

      Ну ***, с ума то не сходите уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -920

      Вот оно чё Михалыч 11 минут назад

      Да вызывай тогда сразу 20 вратарей, все равно в выборе ошибешься.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Блямба 23 минуты назад

      Достал.
      Филимонова потести ещё..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1461

      mahan 30 минут назад

      Не понятно почему в сборной Лунев а не Максименко. Лунев не играет за Байер и вызывается в сборную. Максименко намного сильнее Лунева и постоянно играет.

      0
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