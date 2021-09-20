Карпин вызвал Дзюбу, Глушакова, Зиньковского и Агаларова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Впервые при Валерии Карпине вызов в национальную команду получили Артем Дзюба, Денис Глушаков, Гамид Агаларов, Матвей Сафонов, Станислав Крицюк и Антон Зиньковский.

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»);

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фeдор Кудряшов («Антальяспор»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»);

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Артeм Дзюба («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»).