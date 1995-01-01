Карпин вызвал Дзюбу, Глушакова, Зиньковского и Агаларова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Ну еще время есть, выберет надеюсь тех кто в лучшей физической форме, у наших, всех игроков с этим проблемы...
Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
Впервые при Валерии Карпине вызов в национальную команду получили Артем Дзюба, Денис Глушаков, Гамид Агаларов, Матвей Сафонов, Станислав Крицюк и Антон Зиньковский.
Вратари: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»);
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фeдор Кудряшов («Антальяспор»);
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Рубин»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»);
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Артeм Дзюба («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»).