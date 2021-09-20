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  • Карпин вызвал Дзюбу, Глушакова, Зиньковского и Агаларова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

Карпин вызвал Дзюбу, Глушакова, Зиньковского и Агаларова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

20 сентября 2021, 13:32
46

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Впервые при Валерии Карпине вызов в национальную команду получили Артем Дзюба, Денис Глушаков, Гамид Агаларов, Матвей Сафонов, Станислав Крицюк и Антон Зиньковский.

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»);

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фeдор Кудряшов («Антальяспор»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»);

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Артeм Дзюба («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»).

  • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

Источник: телеграм-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем Глушаков Денис Зиньковский Антон Агаларов Гамид Карпин Валерий
Комментарии (46)
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zra78
1632134271
Да бл@ть зачем Дзюбу...
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bomilazdeshnii
1632134404
Насчет Дзюбы, я не уверен, а вот Агаларов и Глушаков-самое то. На ДАННЫЙ момент они в отличной форме, заряжены на голы. Так и надо делать в сложившейся ситуации.
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Хейтер Аларм
1632134604
Состав хороший, но лучше бы вместо Лунева и Дюпина вызвал полевых игроков, ну и Бакаев еще ни к селу ни к городу
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slavа0508
1632134946
Ну вроде в списке есть все . кто на сегодня что то показывает ...
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Plyash
1632134953
На сегодняшний день пока всё по делу.
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insider_retro
1632135014
Нехарактерный для Карпина популизм...
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VVM1964
1632136873
Дзюба , Глушаков ? - взят курс на омоложение и перспективу !!! )))
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portero
1632137556
Ну еще время есть, выберет надеюсь тех кто в лучшей физической форме, у наших, всех игроков с этим проблемы...
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zigbert
1632140697
Дал надежду некоторым бывшим. Но Зиньковский и Агаларов конечно заслужили.
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nominum
1632144090
Осипенко вновь вызван? Карпин что, матч Крылья С- Ростов не видел? Ростовская защита во главе с Осипенко начудила на сезон вперёд.
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