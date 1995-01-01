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    Карпин вызвал Дзюбу, Глушакова, Зиньковского и Агаларова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022

    Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    Впервые при Валерии Карпине вызов в национальную команду получили Артем Дзюба, Денис Глушаков, Гамид Агаларов, Матвей Сафонов, Станислав Крицюк и Антон Зиньковский.

    Вратари: Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Байер»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»);

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Фeдор Кудряшов («Антальяспор»);

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Денис Макаров («Рубин»), Антон Зиньковский («Крылья Советов»);

    Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Артeм Дзюба («Зенит»), Гамид Агаларов («Уфа»).

    • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
    • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии19
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      Рейтинг: +51965

      portero 24 минуты назад

      Ну еще время есть, выберет надеюсь тех кто в лучшей физической форме, у наших, всех игроков с этим проблемы...

      0
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      Рейтинг: +608

      GammiD 27 минут назад

      Денис Макаров («Рубин») - не наш он.

      0
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      Рейтинг: +1979

      Красногорск_Фан 29 минут назад

      Как говорится, ложись в первую брачную ночь в постель в ночнушке или нет все равно трахнут. Как вспомню прошлый Марибор так бррр....

      Ну че, удачи, вернуться лидером группы.

      1
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      Рейтинг: +2406

      ААМ 34 минуты назад

      Все верно. Важно, чтобы не было "лебедь, рак да щука"

      0
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      Рейтинг: +5440

      Lester84 35 минут назад

      А когда Сутормин успел защитником стать?

      0
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      Рейтинг: +27986

      VVM1964 36 минут назад

      Дзюба , Глушаков ? - взят курс на омоложение и перспективу !!! )))

      1
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      Рейтинг: +1627

      sovok 56 минут назад

      Все правильно. Всегда должен быть выбор. Все может случиться.
      Главные бомбардиры внутреннего чемпионата НА СЕГОДНЯ, в "обойме" лишними не будут! В расширенном составе (как сказал mdu86 ) все, кто могут пригодиться.

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      Рейтинг: +966

      ZENIT84, 59 минут назад

      Валера с Артемом в лес ездили в месте на шашлык))) а шашлычник был Черчесов)))

      0
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      Рейтинг: +621

      Spinorr 59 минут назад

      Показательно, что нет Письякова и Максименко. Не приглянулись Кафанову.

      0
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      Рейтинг: +3395

      mdu86 1 час назад

      Заголовок не соотвествует действительности, ещё никто никого не вызвал, а просто объявили расширенный состав...

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