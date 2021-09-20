Кафанов: «Позвонил Матвею и сказал: «Такой Сафонов сборной нужен»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возвращении в национальную команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
«Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещe до сентябрьских матчей провeл две хорошие игры против «Рубина» и «Локомотива». Ещe после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен», – сказал Кафанов.
- Сафонов играл на Евро-2020, но не был вызван на сентябрьский сбор Валерия Карпина.
- Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
- Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
Источник: «Чемпионат»