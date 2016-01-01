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    Кафанов: «Позвонил Матвею и сказал: «Такой Сафонов сборной нужен»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о возвращении в национальную команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    «Сафонов после того, как его не вызвали в национальную команду, ещe до сентябрьских матчей провeл две хорошие игры против «Рубина» и «Локомотива». Ещe после «Рубина» позвонил Матвею и сказал ему: «Такой Сафонов сборной нужен», – сказал Кафанов.

    • Сафонов играл на Евро-2020, но не был вызван на сентябрьский сбор Валерия Карпина.
    • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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