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    Карпин объяснил вызов Глушакова в сборную впервые с 2018 года

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в национальную команду.

    «Да, он ветеран. Это не значит, что надо заканчивать. Он показывает хороший уровень готовности, подкрепляя его голами. Сыграла и свою роль и травма Зобнина«, сказал Карпин.

    • Глушаков не играл за сборную с марта 2018 года.
    • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

    Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7904

      playsh 27 минут назад

      Молодец Валера,всё правильно делаешь.

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