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  • Карпин объяснил вызов Глушакова в сборную впервые с 2018 года

Карпин объяснил вызов Глушакова в сборную впервые с 2018 года

20 сентября 2021, 14:20
9

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в национальную команду.

«Да, он ветеран. Это не значит, что надо заканчивать. Он показывает хороший уровень готовности, подкрепляя его голами. Сыграла и свою роль и травма Зобнина«, сказал Карпин.

  • Глушаков не играл за сборную с марта 2018 года.
  • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
  • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Химки Глушаков Денис Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Plyash
1632137419
Молодец Валера,всё правильно делаешь.
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slavа0508
1632139746
Правильно надо давать шанс всем . кто в данный момент показывает хорошую игру ...
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Дедуктор
1632140081
Иуда то однозначно лучше Зобнина. Опять же, в сборной нет мастеров дальнего удара и хорошего исполнителя штрафных. Теперь будет. Валерику - личный моё респект и уважуха. В натуре, внушаить.
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zigbert
1632142697
Надо признать что этот сезон Глушаков начал уверенно. С физикой вроде бы все в порядке. Есть забитые мячи. Основным игроком скорей всего не будет но на замену пригодится.
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KOLBIS
1632146898
Ренессанс Глушакова или камбэк...
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qpyratba
1632150121
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paracetamol
1632204894
Глушак хоть в ворота попасть может, а половина состава - промажет.
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