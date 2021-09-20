Карпин объяснил вызов Глушакова в сборную впервые с 2018 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в национальную команду.

«Да, он ветеран. Это не значит, что надо заканчивать. Он показывает хороший уровень готовности, подкрепляя его голами. Сыграла и свою роль и травма Зобнина«, сказал Карпин.

Глушаков не играл за сборную с марта 2018 года.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

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