Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уверен, что у него не будет проблем в общении с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в национальной команде.

— После матчей вы часто футболистам подзатыльники даете, приобнимаете их. Как-то прям по-отцовски все это выглядит. Если в октябре приедет Дзюба — я не представляю сцену, как вы ему даете подзатыльник или обнимаете.

— Ну посмотришь, если это будет.

— То есть в этом нет проблемы?

— Нет.

— Вы не будете чувствовать напряжения?

— Вы будете чувствовать напряжение. Я — нет.