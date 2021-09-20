Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин уверен, что у него не будет проблем в общении с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в национальной команде.
— После матчей вы часто футболистам подзатыльники даете, приобнимаете их. Как-то прям по-отцовски все это выглядит. Если в октябре приедет Дзюба — я не представляю сцену, как вы ему даете подзатыльник или обнимаете.
— Ну посмотришь, если это будет.
— То есть в этом нет проблемы?
— Нет.
— Вы не будете чувствовать напряжения?
— Вы будете чувствовать напряжение. Я — нет.
Источник: «Спорт-Экспресс»