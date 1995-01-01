Главный тренер сборной России Валерий Карпин уверен, что у него не будет проблем в общении с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в национальной команде.

— После матчей вы часто футболистам подзатыльники даете, приобнимаете их. Как-то прям по-отцовски все это выглядит. Если в октябре приедет Дзюба — я не представляю сцену, как вы ему даете подзатыльник или обнимаете.

— Ну посмотришь, если это будет.

— То есть в этом нет проблемы?

— Нет.

— Вы не будете чувствовать напряжения?

— Вы будете чувствовать напряжение. Я — нет.

Дзюба попал в расширенный состав сборной на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»