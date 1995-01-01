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    Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин уверен, что у него не будет проблем в общении с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в национальной команде.

    — После матчей вы часто футболистам подзатыльники даете, приобнимаете их. Как-то прям по-отцовски все это выглядит. Если в октябре приедет Дзюба — я не представляю сцену, как вы ему даете подзатыльник или обнимаете.

    — Ну посмотришь, если это будет.

    — То есть в этом нет проблемы?

    — Нет.

    — Вы не будете чувствовать напряжения?

    — Вы будете чувствовать напряжение. Я — нет.

    • Дзюба попал в расширенный состав сборной на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
    • Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
    • Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.

    Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7904

      playsh 37 минут назад

      Да отстаньте от Карпина,дайте человеку работать.

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