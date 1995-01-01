Да отстаньте от Карпина,дайте человеку работать.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин уверен, что у него не будет проблем в общении с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в национальной команде.
— После матчей вы часто футболистам подзатыльники даете, приобнимаете их. Как-то прям по-отцовски все это выглядит. Если в октябре приедет Дзюба — я не представляю сцену, как вы ему даете подзатыльник или обнимаете.
— Ну посмотришь, если это будет.
— То есть в этом нет проблемы?
— Нет.
— Вы не будете чувствовать напряжения?
— Вы будете чувствовать напряжение. Я — нет.
- Дзюба попал в расширенный состав сборной на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
- Сборная России 8 октября в Казани сыграет со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
- Россия идет в отборочной группе на 2-м месте.
Карпин – о Дзюбе в сборной: «Вы будете чувствовать напряжение, а я – нет»