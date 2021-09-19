Карпин: «Смолов сейчас лучший форвард России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего форварда страны на текущий момент. Он играет в «Локомотиве».
– Кто сейчас лучший нападающий страны?
– Смолов.
– В таком случае почему форвард «Локомотива» не выходил на поле в ключевой домашней отборочной встрече ЧМ-2022 с Хорватией?
– Потому что в этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих встречах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался – в Никосии Смолов отдал две голевые передачи, мальтийцам забил сам.
– А против хорватов ты опасался, что Федор способен какое-то указание штаба пропустить мимо ушей?
– Не совсем так. Он может придумать что-то от себя – то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац – и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны.
- Смолов – лучший бомбардир «Локомотива» в сезоне.
- В октябре сборная России сыграет со Словакией и Словенией.
- В отборочной группе ЧМ-2022 Россия идет 2-й.
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