Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Смолов после матча с Мальтой пожаловался на тяжелый график и перелеты

    Нападающий сборной России Федор Смолов выступил после отборочного матча ЧМ-2022 против Мальты (2:0). Он забил победный мяч.

    «Конечно, объективно тяжелый график, даже с учетом ротации. Физически тяжело играть на третий день. Плюс перелеты, смена климатических условий», – пожаловался игрок.

    • В последний раз Смолов забивал за национальную команду в июне 2019 года – в матче с Сан-Марино (9:0) он формил дубль.
    • Смолов вышел на игру против Мальты с капитанской повязкой.
    • Россия, несмотря на победу, опустилась на 2-е место в группе H.

    «Я скучал». Смолов – о первом голе за сборную с 2019 года

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:46
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Enter2006 23 секунды назад

      Нужно тренироваться лучше, такое впечатление что по барам часто разъезжаете, 20-30 минут игры на поле каждого тайма и потом дохнете. Кондиции нет от слова совсем у сборной России, нужно подтягивать кондицию, а не придумывать оправдания в пользу бедных.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Slavan62 25 минут назад

      А Мальта прилетела да еще в холод и дождь. А вам Карпин устроил ротацию, так что плакать нет причины

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24873

      Боцман59rus 26 минут назад

      - за долгий период времени, у болельщиков положительное отношение к сборной и тренеру. Но большинство игроков, видимо такое положение дел не устраивает и они, один за другим, словно договорившись, с помощью своих идиотских высказываний, с утроенной силой, пытаются вернуть всё на круги своя. Учитывая, что все происходит на фоне убогой игры, особенно в сравнении с другими европейскими коллективами, результат не заставит себя долго ждать.)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89205
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru