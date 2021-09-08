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  • Смолов после матча с Мальтой пожаловался на тяжелый график и перелеты

Смолов после матча с Мальтой пожаловался на тяжелый график и перелеты

8 сентября 2021, 10:46
18

Нападающий сборной России Федор Смолов выступил после отборочного матча ЧМ-2022 против Мальты (2:0). Он забил победный мяч.

«Конечно, объективно тяжелый график, даже с учетом ротации. Физически тяжело играть на третий день. Плюс перелеты, смена климатических условий», – пожаловался игрок.

  • В последний раз Смолов забивал за национальную команду в июне 2019 года – в матче с Сан-Марино (9:0) он формил дубль.
  • Смолов вышел на игру против Мальты с капитанской повязкой.
  • Россия, несмотря на победу, опустилась на 2-е место в группе H.

«Я скучал». Смолов – о первом голе за сборную с 2019 года

Источник: ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Мальта Смолов Федор
Комментарии (18)
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Боцман59rus
1631088740
- за долгий период времени, у болельщиков положительное отношение к сборной и тренеру. Но большинство игроков, видимо такое положение дел не устраивает и они, один за другим, словно договорившись, с помощью своих идиотских высказываний, с утроенной силой, пытаются вернуть всё на круги своя. Учитывая, что все происходит на фоне убогой игры, особенно в сравнении с другими европейскими коллективами, результат не заставит себя долго ждать.)))
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Slavan62
1631088803
А Мальта прилетела да еще в холод и дождь. А вам Карпин устроил ротацию, так что плакать нет причины
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Enter2006
1631090283
Нужно тренироваться лучше, такое впечатление что по барам часто разъезжаете, 20-30 минут игры на поле каждого тайма и потом дохнете. Кондиции нет от слова совсем у сборной России, нужно подтягивать кондицию, а не придумывать оправдания в пользу бедных.
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O-kolesov
1631090410
А тележку с угольком потолкать нет желания?
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sochi-2013
1631090605
Жаль колхозов нет. За такую игру, всех на картошку до декабря на отдых бы отправить. Совести не на грамм!
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slavа0508
1631090749
Парни это работа и высокооплачиваемая . здесь надо пахать до 30-35 лет а потом уж получать удовольствие в ночных клубах и кабаках(благо будет на что) ...вон шахтёры вкалывают как минимум до 50 если доживают и в кабак на старости не на что сходить ..
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житель СПб
1631093306
Живет в Москве, играли в Москве. В чем проблемы? Поиск оправданий.
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vladimir-7
1631094926
Федя, ну если кому-то тяжело играть в таком режиме, то надо уходить из сборной и переходить в ФНЛ, ПФЛ, на другую работу, например, сторожем или с удочкой на речку и ждать пенсию, до неё денег хватит.
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Давид59
1631095029
Два раза выпустили за сборную сыграть и уже заныл.
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portero
1631097409
капитан блин... умирающий, ладно хоть подарком воспользовался, повезло....
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