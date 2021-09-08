Смолов после матча с Мальтой пожаловался на тяжелый график и перелеты

Нападающий сборной России Федор Смолов выступил после отборочного матча ЧМ-2022 против Мальты (2:0). Он забил победный мяч.

«Конечно, объективно тяжелый график, даже с учетом ротации. Физически тяжело играть на третий день. Плюс перелеты, смена климатических условий», – пожаловался игрок.

В последний раз Смолов забивал за национальную команду в июне 2019 года – в матче с Сан-Марино (9:0) он формил дубль.

Смолов вышел на игру против Мальты с капитанской повязкой.

Россия, несмотря на победу, опустилась на 2-е место в группе H.

«Я скучал». Смолов – о первом голе за сборную с 2019 года