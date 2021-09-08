«Я скучал». Смолов – о первом голе за сборную с 2019 года

Нападающий сборной России Федор Смолов, забивший в ворота Мальты (2:0) в отборе ЧМ-2022, поделился эмоциями от первого гола за национальную команду за два года.

«Я скучал», – написал Смолов в инстаграме, добавив эмодзи сердца.

В последний раз Смолов забивал за национальную команду в июне 2019 года – в матче с Сан-Марино (9:0) он формил дубль.

Смолов вышел на игру против Мальты с капитанской повязкой.

Россия, несмотря на победу, опустилась на 2-е место в группе H.