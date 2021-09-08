Смолов: «Классно, когда Карпин на такой волне общается с игроками. Это раскрепощает»

Нападающий сборной России Федор Смолов высказался о главном тренере команды Валерии Карпине после победы над Мальтой (2:0).

– Шутили перед игрой, что у Карпина 17 мячей за сборную, у тебя 14. Теперь у тебя 15. Ничего он не сказал после игры?

– Нет, ничего не сказал. Это осталось шуткой. Классно, когда главный тренер на такой волне общается с игроками, не только со мной, а со всеми ребятами. Это раскрепощает, становится достаточно комфортно.

Смолов забил победный мяч.

В последний раз форвард забивал за национальную команду в июне 2019 года – в матче с Сан-Марино (9:0) он формил дубль.

Смолов вышел на игру против Мальты с капитанской повязкой.

Россия, несмотря на победу, опустилась на 2-е место в группе H.

Смолов после матча с Мальтой пожаловался на тяжелый график и перелеты