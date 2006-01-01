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    Смолов: «Классно, когда Карпин на такой волне общается с игроками. Это раскрепощает»

    Нападающий сборной России Федор Смолов высказался о главном тренере команды Валерии Карпине после победы над Мальтой (2:0).

    – Шутили перед игрой, что у Карпина 17 мячей за сборную, у тебя 14. Теперь у тебя 15. Ничего он не сказал после игры?

    – Нет, ничего не сказал. Это осталось шуткой. Классно, когда главный тренер на такой волне общается с игроками, не только со мной, а со всеми ребятами. Это раскрепощает, становится достаточно комфортно.

    • Смолов забил победный мяч.
    • В последний раз форвард забивал за национальную команду в июне 2019 года – в матче с Сан-Марино (9:0) он формил дубль.
    • Смолов вышел на игру против Мальты с капитанской повязкой.
    • Россия, несмотря на победу, опустилась на 2-е место в группе H.

    Смолов после матча с Мальтой пожаловался на тяжелый график и перелеты

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1347

      IVANRUS777 11 минут назад

      Если бы Мальта ответный гол забила, а моментов почему то у неё было предостаточно, и закрылась при счёте 1:1, то сейчас про раскрепощённость никто бы не говорил. Вообще конечно повнимательнее в обороне нашей сборной нужно научиться играть.

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      Рейтинг: +1094

      Enter2006 1 час назад

      Не надо ля-ля, "раскрепощает"... Многие знают как Карпин общается "за кулисами", но с вами по другому нельзя, а то что-то совсем уж раскрепостились.

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