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  • Карпин: «Конфликт с Дзюбой есть, но он не влияет на вызов или невызов в сборную»

Карпин: «Конфликт с Дзюбой есть, но он не влияет на вызов или невызов в сборную»

19 сентября 2021, 09:14
19

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Тем не менее, он готов вызывать игрока в сборную.

– Если Артем проявит себя в «Зените» и станет играть лучше, то получит приглашение в национальную команду?

– Безусловно.

– Личного конфликта между вами нет?

– Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма.

  • Главное достижение Дзюбы – победа в РПЛ.
  • В октябре сборная России сыграет со Словакией и Словенией.
  • В 7 матчах сезона РПЛ у Дзюбы 3 голевых паса.

Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров: «Если бы Дзюба был пай-мальчиком и всем бы лизал, он бы не добился таких высот»

Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Garrincha58
1632033718
опять двадцать пять сколько можно мусолить одно и тоже эти бездари из СпортЭкспресса и в лесу нашли Карпина чтобы узнать любит он Дзюбу или нет
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Январь 59
1632036997
Да конфликт с Дзюбой есть, но это никак не влияет на мнение Карпина, что Дзюбе нет места в сборной.
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paracetamol
1632037019
Валера довел Ростов до ручки. Полностью растренированы и еще ЮрШпалыча плавят.
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kosmonaft
1632039086
Валера отпи.здохай пару тупых журналюг что бы всякую лажу не спрашивали
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ААМ
1632039449
Врёт и не краснеет
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semm
1632044049
Вот ведь уже и про Дзюбу почти забыли; так нет бляха они опять мылят! В стране футбол загибается вовсю, а журналюгам больше тем нет, я просто о..еваю!
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NewLife
1632044537
Рукаку приплачивает синит-экспрессу, что ли ?
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raritet
1632045272
Если в команде Дзюба, то скорость сразу падает. Российская команда и так медленная, незачем ее ещё больше тормозить. Видно по Зениту, без него команда передвигает мяч динамичнее.
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Блямба
1632057772
да вызовет он его.. спорю на пендаль. Георгич,в первую очередь ,Мужик!
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житель СПб
1632066553
Плохо это... Почему? Потому что торчат уши субъективного отношения. А руководитель должен быть выше своих личных взаимоотношений с одним из немногих игроков, который способен формировать атмосферу и настрой в команде и - да! - иметь голевое чутье. Что Дзюба уже готов реально помогать сборной - это было понятно и по матчу с Челси.
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