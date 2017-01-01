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    Карпин: «Конфликт с Дзюбой есть, но он не влияет на вызов или невызов в сборную»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил конфликт с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Тем не менее, он готов вызывать игрока в сборную.

    – Если Артем проявит себя в «Зените» и станет играть лучше, то получит приглашение в национальную команду?

    – Безусловно.

    – Личного конфликта между вами нет?

    – Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма.

    • Главное достижение Дзюбы – победа в РПЛ.
    • В октябре сборная России сыграет со Словакией и Словенией.
    • В 7 матчах сезона РПЛ у Дзюбы 3 голевых паса.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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