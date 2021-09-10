Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб оценил игру Артема Дзюбы и сборной России на Евро-2020. Он считает, что россияне летом не показали футбола.
– Дзюба – главная надежда и спасение сборной России?
– В российском чемпионате – да. На уровне Европы – нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры.
– Чем вам запомнился Дзюба на Евро-2020?
– Ничем, честно. Ни сборная, ни Дзюба. Россия на Евро-2020 – мрак. Со всем уважением к России это был просто... Никакого футбола и близко не было.
- Сборная Белоруссии никогда не выходила на Евро/ЧМ.
- Россия – четвертьфиналист последнего чемпионата мира.
- Глеб играл за «Арсенал», «Барселону».
Источник: «Спорт-Экспресс»