Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб оценил игру Артема Дзюбы и сборной России на Евро-2020. Он считает, что россияне летом не показали футбола.

– Дзюба – главная надежда и спасение сборной России?

– В российском чемпионате – да. На уровне Европы – нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры.

– Чем вам запомнился Дзюба на Евро-2020?

– Ничем, честно. Ни сборная, ни Дзюба. Россия на Евро-2020 – мрак. Со всем уважением к России это был просто... Никакого футбола и близко не было.