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    Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб оценил игру Артема Дзюбы и сборной России на Евро-2020. Он считает, что россияне летом не показали футбола.

    – Дзюба – главная надежда и спасение сборной России?

    – В российском чемпионате – да. На уровне Европы – нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры.

    – Чем вам запомнился Дзюба на Евро-2020?

    – Ничем, честно. Ни сборная, ни Дзюба. Россия на Евро-2020 – мрак. Со всем уважением к России это был просто... Никакого футбола и близко не было.

    • Сборная Белоруссии никогда не выходила на Евро/ЧМ.
    • Россия – четвертьфиналист последнего чемпионата мира.
    • Глеб играл за «Арсенал», «Барселону».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1334

      Dr.Metal 42 секунды назад

      Да Дзюбе давно пора в условный Урал перейти, без обид всем. Ни Зенит, ни тем более сборную России он не тянет. Что он, что Погребняк в свое время был одним словом полено, а ещё Бухаров такой же был

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      Рейтинг: +995

      Alex Y 23 минуты назад

      А что будет если сильная или нынешний чемпион ЛЧ, увидим в матче с Челси, бразильцев не будет вот и Дзюба и покажет класс)))

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      Рейтинг: +1569

      lek! 29 минут назад

      Дзюба зато с тобой не согласен ))

      И его рука тоже )

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