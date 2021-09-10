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  • Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»

Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»

10 сентября 2021, 22:49
14

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб оценил игру Артема Дзюбы и сборной России на Евро-2020. Он считает, что россияне летом не показали футбола.

– Дзюба – главная надежда и спасение сборной России?

– В российском чемпионате – да. На уровне Европы – нет. Это другой уровень. Любая средняя команда выключит его из игры.

– Чем вам запомнился Дзюба на Евро-2020?

– Ничем, честно. Ни сборная, ни Дзюба. Россия на Евро-2020 – мрак. Со всем уважением к России это был просто... Никакого футбола и близко не было.

  • Сборная Белоруссии никогда не выходила на Евро/ЧМ.
  • Россия – четвертьфиналист последнего чемпионата мира.
  • Глеб играл за «Арсенал», «Барселону».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Зенит Дзюба Артем Глеб Александр
Комментарии (14)
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lek!
1631303756
Дзюба зато с тобой не согласен )) И его рука тоже )
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Alex Y
1631304160
А что будет если сильная или нынешний чемпион ЛЧ, увидим в матче с Челси, бразильцев не будет вот и Дзюба и покажет класс)))
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Dr.Metal
1631305501
Да Дзюбе давно пора в условный Урал перейти, без обид всем. Ни Зенит, ни тем более сборную России он не тянет. Что он, что Погребняк в свое время был одним словом полено, а ещё Бухаров такой же был
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Derzkiy1
1631306239
Все четко сказал
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майкл
1631306675
Хоть кто-то публично по делу сказал, молодец
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Боцман59rus
1631309158
_ вот это открыл нам глаза, а мы ипать думали он золотой мяч возьмет!!!
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JTherry
1631311351
СЭ мог бы спросить Глеба, что он думает и про сборную Белоруссии, и перед главным картофаном пристыдить сборную... а про другие сборные любой может высказать негатив, пусть и справедливый...
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Guinnesss
1631320652
Всë так, пусть у Черчесова на флейте кожаной играет.
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Enter2006
1631343601
Так Дзюбы не существует, он же Уэйд Уилсон )) (Дэдпул!)
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paracetamol
1631350570
Про Зюбу и слова не было, а сборная замочила Кипр и Мальту не особо утруждаясь!
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