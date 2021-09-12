Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров: «Если бы Дзюба был пай-мальчиком и всем бы лизал, он бы не добился таких высот»

Игрок в пляжный футбол Борис Никоноров высказался о фигуре форварда «Зенита» Артема Дзюбы. По мнению спортсмена, в Дзюбе есть характер.

«К Дзюбе достаточно много людей относится негативно. Но я отношусь к нему положительно. Чувак сам себя сделал. Да, он противоречивая личность, но он личность однозначно. Это тоже хорошо. Если бы он был пай-мальчиком, со всеми соглашался и всем лизал все места, тогда, думаю, он бы не добился таких высот. В нем сидит характер», – сказал Никоноров.

Никоноров – чемпион мира.

Главное достижение Дзюбы – победа в РПЛ.

Дзюбу перестали вызывать в сборную России.

Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»