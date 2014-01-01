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    Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров: «Если бы Дзюба был пай-мальчиком и всем бы лизал, он бы не добился таких высот»

    Игрок в пляжный футбол Борис Никоноров высказался о фигуре форварда «Зенита» Артема Дзюбы. По мнению спортсмена, в Дзюбе есть характер.

    «К Дзюбе достаточно много людей относится негативно. Но я отношусь к нему положительно. Чувак сам себя сделал. Да, он противоречивая личность, но он личность однозначно. Это тоже хорошо. Если бы он был пай-мальчиком, со всеми соглашался и всем лизал все места, тогда, думаю, он бы не добился таких высот. В нем сидит характер», – сказал Никоноров.

    • Никоноров – чемпион мира.
    • Главное достижение Дзюбы – победа в РПЛ.
    • Дзюбу перестали вызывать в сборную России.

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    Источник: Eurosport

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +145

      заткнитемнерот 1 минуту назад

      Помните, когда его вызывали в сборную, где феерило бронзовое питерское звено с Аршавиным, каким заторможенным поленом он смотрелся на их фоне?
      До какого же уровня скатился наш чемпионат, если Дзюба стал ключевым игроком сборной?

      0
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      Рейтинг: -1198

      Вот оно чё Михалыч 50 минут назад

      он бы не добился таких высот=====Главное достижение Дзюбы – победа в РПЛ.=====Высоты такиииие ! )))

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      Рейтинг: +1576

      lek! 54 минуты назад

      Да он ещё и лизун , интересная жизнь у экс капитана России )))

      1
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      Рейтинг: +10359

      Литейный4 > lek! 37 минут назад

      Внимательно прочитал статью? Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +9461

      knikos > lek! 29 минут назад

      Читать по-русски ты , похоже , умеешь . А вот как насчёт понимать прочитанное ?

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