Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров: «Если бы Дзюба был пай-мальчиком и всем бы лизал, он бы не добился таких высот»

Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров: «Если бы Дзюба был пай-мальчиком и всем бы лизал, он бы не добился таких высот»

12 сентября 2021, 11:58
11

Игрок в пляжный футбол Борис Никоноров высказался о фигуре форварда «Зенита» Артема Дзюбы. По мнению спортсмена, в Дзюбе есть характер.

«К Дзюбе достаточно много людей относится негативно. Но я отношусь к нему положительно. Чувак сам себя сделал. Да, он противоречивая личность, но он личность однозначно. Это тоже хорошо. Если бы он был пай-мальчиком, со всеми соглашался и всем лизал все места, тогда, думаю, он бы не добился таких высот. В нем сидит характер», – сказал Никоноров.

  • Никоноров – чемпион мира.
  • Главное достижение Дзюбы – победа в РПЛ.
  • Дзюбу перестали вызывать в сборную России.

Глеб: «Дзюбу выключит из игры любая средняя команда Европы. Россия на Евро-2020 – это мрак, футбола и близко не было»

Источник: Eurosport
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1631437181
Да он ещё и лизун , интересная жизнь у экс капитана России )))
Ответить
заткнитемнерот
1631440324
Помните, когда его вызывали в сборную, где феерило бронзовое питерское звено с Аршавиным, каким заторможенным поленом он смотрелся на их фоне? До какого же уровня скатился наш чемпионат, если Дзюба стал ключевым игроком сборной?
Ответить
paracetamol
1631442322
А чё, правильно Никоноров казал.
Ответить
Дедуктор
1631442722
Гениальный Семак делает из Дзюбы плэймейкера. Кстати, некий Руй то же самое делает из Соболева. Уже получается. У обоих. Но кто столбом будет? Из акробата Заболотного - так себе столб. А по сабжу если чутка, то чемпион мира дело говорит. Артем - боец, в натуре. И заводила. Такой должен быть в любой амбициозной команде. Вот, у Спартака не было заводилы и были проблемы. Появился Промес в роли заводилы, появились перспективы.
Ответить
Красногорск_Фан
1631445877
Ну по сути - прав. Желание играть - импонирует. Ждем Дзюбы - тренера. При его желании и "умении" поговорить каждая пресс-конференция будет разбираться на мемы.
Ответить
dimar
1631447979
эм..если бы Дзюба не ..чил в прямом эфире и не нёс дичайшую херню в интервью, то он добился бы меньших высот? Я правильно понял?0_0
Ответить
житель СПб
1631453159
Я с ним согласен. Он - личность (да, со всеми, и большими недостатками). И он один из немногих у нас футболистов - лидер. Вот вернулся в игру Зенита - и сразу это почувствовалось.
Ответить
alex1951
1631472449
Еще не вечер ...Дождись..... На первом этапе - дрочилово, и лишь потом - минетное лизание..... по европейски....получится ....будет в Европе ,где-нибудь в Нидерландах))))
Ответить
Главные новости
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
2
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
1
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
1
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
4
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
1
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
10
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
7
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
152
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
Вчера, 17:20
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+