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    Лига чемпионов. «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» в матче с четырьмя пенальти и удалением

    «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    В первом тайме главный арбитр встречи Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти. «Севилья» реализовала единственную попытку, «Зальцбург» забил лишь один из трех 11-метровых.

    «Севилья» заканчивала матч в меньшинстве после удаления Юссефа Эн-Несири на 50-й минуте.

    Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

    Севилья (Испания) – Зальцбург (Австрия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Сучич (с пенальти), 21; 1:1 – Ракитич (с пенальти), 42.

    Удаления: Эн-Несири, 50 – нет

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2688

      Бухбух 49 минут назад

      Белорус решил вписать свое имя в историю ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +51738

      portero > Бухбух 39 минут назад

      ВАР помог...

      0
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      Рейтинг: +51738

      portero 1 час назад

      две пенки не забили ...

      0
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