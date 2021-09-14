Лига чемпионов. «Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» в матче с четырьмя пенальти и удалением

«Севилья» сыграла вничью с «Зальцбургом» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме главный арбитр встречи Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти. «Севилья» реализовала единственную попытку, «Зальцбург» забил лишь один из трех 11-метровых.

«Севилья» заканчивала матч в меньшинстве после удаления Юссефа Эн-Несири на 50-й минуте.

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур

Севилья (Испания) – Зальцбург (Австрия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сучич (с пенальти), 21; 1:1 – Ракитич (с пенальти), 42.

Удаления: Эн-Несири, 50 – нет

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