Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Белорус Кульбаков назначил четыре пенальти в первом тайме матча «Севилья» – «Зальцбург

    «Севилья» принимает «Зальцбург» в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ (1:1, второй тайм).

    В первом тайме главный арбитр встречи Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти. «Севилья» реализовала единственную попытку, «Зальцбург» забил лишь один из трех 11-метровых.

    Это первый случай в истории Лиги чемпионов, когда в основное время матча было назначено четыре пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:18
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      lipatov32 1 час назад

      Надеюсь этого "судью" больше не будут ставить на еврокубки. Такое днище, так откровенно за уши зальзбрг тащить, это писец! Ставочка у него зашла походу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21111

      slavutiq70 1 час назад

      Молодец Белорус в историю вошёл !!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6033

      Томик 1 час назад

      Карасёв в шоке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8767

      KOLBIS 2 часа назад

      Два вратарь?...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89363
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67506
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru