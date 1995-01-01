Белорус Кульбаков назначил четыре пенальти в первом тайме матча «Севилья» – «Зальцбург

«Севилья» принимает «Зальцбург» в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ (1:1, второй тайм).

В первом тайме главный арбитр встречи Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти. «Севилья» реализовала единственную попытку, «Зальцбург» забил лишь один из трех 11-метровых.

Это первый случай в истории Лиги чемпионов, когда в основное время матча было назначено четыре пенальти.