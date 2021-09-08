Мхитарян: «Многие критикуют Захаряна, но он вырос в России. Мы должны уважать его выбор»

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян высказался о решении хавбека «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России.

— Многие армянские болельщики болезненно отреагировали, когда Захарян предпочел сборную России. Насколько правильно оценивать решение футболиста?

— Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает. Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России.

Есть игроки, которые выбирают сборную Армении, это всегда хорошо, но и есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать.