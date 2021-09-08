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  • Мхитарян: «Многие критикуют Захаряна, но он вырос в России. Мы должны уважать его выбор»

Мхитарян: «Многие критикуют Захаряна, но он вырос в России. Мы должны уважать его выбор»

8 сентября 2021, 15:54
15

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян высказался о решении хавбека «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России.

— Многие армянские болельщики болезненно отреагировали, когда Захарян предпочел сборную России. Насколько правильно оценивать решение футболиста?

— Каждый волен решать свою судьбу сам, это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает. Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России.

Есть игроки, которые выбирают сборную Армении, это всегда хорошо, но и есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать.

  • Захарян дебютировал за сборную России в матче с Хорватией (0:0).
  • Он также сыграл с Мальтой (2:0).

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Армения Мхитарян Генрих Захарян Арсен
Комментарии (15)
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Fusballer
1631108704
Хорошо сказал. Сразу видно - адекватный человек.
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сутулая собака и лисы
1631109182
самый лучший из армян - это Генрих Мхитарян.
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серега кашин
1631110771
слова разумного человека
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Fnatiik91
1631112317
согласен с Генрихом
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Вомбат
1631116378
Многие его критикуют? За что? Вроде хороший футболист, талантливый и без звездной болезни. В сборной нашей он пока не блещет, но там никто не блещет. Зато в Динамо заметен.
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AZ
1631121412
он к армении отношение имеет только фамилией. Больше его ничего не связывает. он всю жизнь живет в России, поэтому плевать он хотел на мнение армяшек
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FanatSerj
1631122164
"Многие его критикуют" ой не нойте "многие" мы вам по братски собственноручно взращенного Хоренчика Байрамяна и так подогнали, где спасибо?
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adekvat0726
1631123597
В свое время аналогичная история была с Самедовым и азербайджанскими болельщиками
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житель СПб
1631131418
Шарль Азнавур же не уехал в Армению жить? И Рокфеллеры в Израиль не переезжают. Так что полный бред - настаивать, чтобы люди, имеющие национальные корни, обязательно переезжали, играли за те страны, к которым кроме корней не имеют никакого отношения.
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zigbert
1631176813
Тут и доказывать ничего не надо. В свое время Березовский играл за сборную Армении но никто что то не возмущался.
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