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    Директор стадиона в Казани – Бэйлу: «Валлийцы были недовольны абсолютно всем. Приехали с желанием искать недостатки»

    Директор Центрального стадиона Казани Ильгиз Фахриев отреагировал на слова полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла после матча отбора ЧМ-2022 с Белоруссией (3:2). Напомним, валлиец раскритиковал качество газона.

    «Поле стадиона не было полито перед матчем по просьбе белорусской стороны. Они, как хозяева, имеют право задавать длину травы, а также именно от них зависит то, как обильно будет поливаться трава, или не будет вообще.

    Стадион в свою очередь исполняет указания домашней стороны, которая оплачивает аренду поля на время его использования.

    Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды. Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки», – сказал Фахриев.

    • Бэйл забил все три гола, два из них – с пенальти.
    • Уэльс идет на 3-м месте в группе E.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7613

      playsh 37 минут назад

      Уэльс,может быть Вам Вадима Евсеева пригласить,он объяснит,что к чему...

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