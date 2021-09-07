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  • Директор стадиона в Казани – Бэйлу: «Валлийцы были недовольны абсолютно всем. Приехали с желанием искать недостатки»

Директор стадиона в Казани – Бэйлу: «Валлийцы были недовольны абсолютно всем. Приехали с желанием искать недостатки»

7 сентября 2021, 20:25
2

Директор Центрального стадиона Казани Ильгиз Фахриев отреагировал на слова полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла после матча отбора ЧМ-2022 с Белоруссией (3:2). Напомним, валлиец раскритиковал качество газона.

«Поле стадиона не было полито перед матчем по просьбе белорусской стороны. Они, как хозяева, имеют право задавать длину травы, а также именно от них зависит то, как обильно будет поливаться трава, или не будет вообще.

Стадион в свою очередь исполняет указания домашней стороны, которая оплачивает аренду поля на время его использования.

Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды. Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки», – сказал Фахриев.

  • Бэйл забил все три гола, два из них – с пенальти.
  • Уэльс идет на 3-м месте в группе E.

Источник: «Бизнес Online»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Уэльс Беларусь Бэйл Гарет
Комментарии (2)
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Plyash
1631037668
Уэльс,может быть Вам Вадима Евсеева пригласить,он объяснит,что к чему...
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Бриг
1631041558
Ну, про дерьмовое поле в Казани все наслышаны. Если уж Слуцкий жалуется, то что ждать от Бэйла. А этому директору Ильгизу лучше бы заняться делом - газон починить, наконец.
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