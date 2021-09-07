Директор стадиона в Казани – Бэйлу: «Валлийцы были недовольны абсолютно всем. Приехали с желанием искать недостатки»

Директор Центрального стадиона Казани Ильгиз Фахриев отреагировал на слова полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла после матча отбора ЧМ-2022 с Белоруссией (3:2). Напомним, валлиец раскритиковал качество газона.
«Поле стадиона не было полито перед матчем по просьбе белорусской стороны. Они, как хозяева, имеют право задавать длину травы, а также именно от них зависит то, как обильно будет поливаться трава, или не будет вообще.
Стадион в свою очередь исполняет указания домашней стороны, которая оплачивает аренду поля на время его использования.
Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды. Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки», – сказал Фахриев.
- Бэйл забил все три гола, два из них – с пенальти.
- Уэльс идет на 3-м месте в группе E.