Директор стадиона в Казани – Бэйлу: «Валлийцы были недовольны абсолютно всем. Приехали с желанием искать недостатки»

Директор Центрального стадиона Казани Ильгиз Фахриев отреагировал на слова полузащитника сборной Уэльса Гарета Бэйла после матча отбора ЧМ-2022 с Белоруссией (3:2). Напомним, валлиец раскритиковал качество газона.

«Поле стадиона не было полито перед матчем по просьбе белорусской стороны. Они, как хозяева, имеют право задавать длину травы, а также именно от них зависит то, как обильно будет поливаться трава, или не будет вообще.

Стадион в свою очередь исполняет указания домашней стороны, которая оплачивает аренду поля на время его использования.

Валлийцы с самого начала были недовольны абсолютно всем. То им не нравится отель, который они выбрали сами, то просят раздевалок на две команды. Ощущение, будто изначально приехали с желанием искать недостатки», – сказал Фахриев.