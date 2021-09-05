«Играть было тяжело». Бэйл раскритиковал поле в Казани

Чем выше класс игрока, тем выше его требования к качеству поляны. Это правило применимо не только к футболу, хоккею или к гольфу, но даже к бильярду. Криворукому все равно на каком столе шары гонять, хоть у себя в штанах, за неимением стола. Смешно, когда "знатоки" иронизируют над Бэйлом. В России футбольная вершина это ДЗЮБА, ему уж точно все равно где шары гонять.
Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл остался недоволен состоянием поля на стадионе «Центральный» в Казани.
- Валлийцы играли в Казани с Белоруссией (3:2).
- Бэйл забил три гола, два из них с пенальти.
«Поле было очень мягким и сухим. Играть было тяжело. Как минимум, его стоило смочить. Может быть, это помогало сборной Беларуси. Мы играли на плохих полях и раньше, но определенно это доставило нам сложностей сегодня, как и дальний перелет в Россию», – сказал Бэйл.