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    «Играть было тяжело». Бэйл раскритиковал поле в Казани

    Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл остался недоволен состоянием поля на стадионе «Центральный» в Казани.

    • Валлийцы играли в Казани с Белоруссией (3:2).
    • Бэйл забил три гола, два из них с пенальти.

    «Поле было очень мягким и сухим. Играть было тяжело. Как минимум, его стоило смочить. Может быть, это помогало сборной Беларуси. Мы играли на плохих полях и раньше, но определенно это доставило нам сложностей сегодня, как и дальний перелет в Россию», – сказал Бэйл.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4239

      ЮНик 13 минут назад

      Чем выше класс игрока, тем выше его требования к качеству поляны. Это правило применимо не только к футболу, хоккею или к гольфу, но даже к бильярду. Криворукому все равно на каком столе шары гонять, хоть у себя в штанах, за неимением стола. Смешно, когда "знатоки" иронизируют над Бэйлом. В России футбольная вершина это ДЗЮБА, ему уж точно все равно где шары гонять.

      0
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      Рейтинг: +4891

      maygli 26 минут назад

      Бэйл уже не тот... "плохому танцору и ноги мешают".

      0
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      Рейтинг: +960

      Alex Y 27 минут назад

      Надо было нашим там с Хорватами играть)))

      2
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      Рейтинг: +1199

      vmonomah17 34 минуты назад

      Вообщем в гольф на таком поле не поиграть)))

      2
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      Рейтинг: +7578

      playsh 56 минут назад

      Ты что такой привередливый,Бэйл.Небось бутсы без шипов были...

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