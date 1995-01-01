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    Динияр Билялетдинов: «Сборная России победила Кипр, особо не включая никаких скоростей»

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдиов оценил исход отборочного матча ЧМ-2022 между киприотами и россиянами (0:2). Ассистентский дубль оформил Федор Смолов.

    «Скажем так: победили на классе. Особо никаких скоростей не включали, малой кровью победили».

    Можно ли связать не лучшее качество игры с жарой на Кипре? Скорее всего, это тоже был фактор, отягощающий физическое состояние игроков. В целом мне казалось, что мяч нужно было забрать и не отдавать сопернику. Но цельной игры в этом плане не подучилось, во втором тайме то ли мы подсели, то ли стали играть более академично», – сказал Билялетдинов.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6310

      серега кашин 18 минут назад

      наши бывшие игрочишки лезут туда где ничего своими куринными мозгами не понимают

      0
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      Рейтинг: +12744

      Skull_Boy 35 минут назад

      Ты дурак или как она сдохла уже на 40й минуте

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9055

      Cleaner 36 минут назад

      Как можно включать то, ЧЕГО НЕТ???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7573

      playsh 39 минут назад

      Ведь сказали же - включалка сломалась.

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