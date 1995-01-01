Динияр Билялетдинов: «Сборная России победила Кипр, особо не включая никаких скоростей»

наши бывшие игрочишки лезут туда где ничего своими куринными мозгами не понимают
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдиов оценил исход отборочного матча ЧМ-2022 между киприотами и россиянами (0:2). Ассистентский дубль оформил Федор Смолов.
«Скажем так: победили на классе. Особо никаких скоростей не включали, малой кровью победили».
Можно ли связать не лучшее качество игры с жарой на Кипре? Скорее всего, это тоже был фактор, отягощающий физическое состояние игроков. В целом мне казалось, что мяч нужно было забрать и не отдавать сопернику. Но цельной игры в этом плане не подучилось, во втором тайме то ли мы подсели, то ли стали играть более академично», – сказал Билялетдинов.
- Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
- Россия лидирует в группе.
- Следующий соперник – Мальта (7 сентября).