Динияр Билялетдинов: «Сборная России победила Кипр, особо не включая никаких скоростей»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдиов оценил исход отборочного матча ЧМ-2022 между киприотами и россиянами (0:2). Ассистентский дубль оформил Федор Смолов.

«Скажем так: победили на классе. Особо никаких скоростей не включали, малой кровью победили».

Можно ли связать не лучшее качество игры с жарой на Кипре? Скорее всего, это тоже был фактор, отягощающий физическое состояние игроков. В целом мне казалось, что мяч нужно было забрать и не отдавать сопернику. Но цельной игры в этом плане не подучилось, во втором тайме то ли мы подсели, то ли стали играть более академично», – сказал Билялетдинов.