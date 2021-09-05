Дешам: «Стартовая расстановка Франции на матч с Украиной не сработала»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал исход отборочного матча ЧМ-2022 против Украины (1:1). Французы отыгрались во втором тайме.

«Мы начали игру с одной расстановкой – она не сработала. Во втором тайме схему изменили, и это принесло свои плоды. Мы понимали, что на некоторых позициях сборная Украины была сильнее в первом тайме, и должны были реагировать на это. Соперник поставил перед нами сложную задачу», – сказал Дешам.

В текущем отборочном цикле у Украины только ничьи.

Украинцы идут в группе на 3-м месте.

Франция не побеждает 5 матчей подряд.

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