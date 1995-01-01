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    Забарный: «Ничью с Францией можно считать успехом»

    Защитник сборной Украины Илья Забарный подвел итог отборочного матча ЧМ-2022 против Франции (1:1). Он доволен ничьей.

    «В какой-то мере ничью с чемпионами мира можно считать успехом. Это была тяжелая игра, но я считаю, что мы заслуживали победы. Все ребята – молодцы, играли в хороший футбол и дали достойный отпор такому сопернику. У меня был отличный момент. Я должен был забивать, но ударил под мяч», – сказал представитель киевского «Динамо».

    • В текущем отборочном цикле у Украины только ничьи.
    • Украинцы идут в группе на 3-м месте.
    • 19-летний Забарный стоит 11 миллионов евро.

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    Источник: УЕФА

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