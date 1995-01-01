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    Александр Петраков: «Благодарю штаб Шевченко за сделанное в сборной Украины за пять лет»

    Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после отборочного матча ЧМ-2022 против Франции (1:1) поблагодарил предшественника Андрея Шевченко. С его штабом летом не продлили контракты.

    «Хочу поблагодарить ребят за эту игру и эту ничью. У нас еще есть шансы. Мы в игре. После матча с Казахстаном (2:2) мы провели с игроками собрание. Поговорили. Нужно двигаться дальше.

    Я очень переживал, но опытные ребята меня приняли. Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов мне помогли. Искренне им благодарен. Также хочу поблагодарить тренерский штаб Шевченко и итальянцев за то, что они сделали за пять лет.

    Выйти из группы – моя мечта. Будет неинтересно, если я не попаду на ЧМ в Катаре. Говорю об этом ребятам», – сказал Петраков.

    • В текущем отборочном цикле у Украины только ничьи.
    • Украинцы идут в группе на 3-м месте.
    • С Шевченко сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020.

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    Источник: УЕФА

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