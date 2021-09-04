Семин: «Самошников в состоянии заменить Фернандеса в сборной»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин порассуждал о ситуации с травмами в сборной России.

«Вполне возможно, не все справляются с нагрузками, потому что сейчас достаточно сложный календарь.

Такие явления бывают в начале сезона – организм игроков еще не адаптировался к постоянным играм. Но, может быть, и просто случайная травма – неожиданных травм бывает много.

Самошников в состоянии заменить Фернандеса, если его поставят. Он игрок быстрый и в атаке играет хорошо.

Но, конечно, футболиста такого уровня, как Фернандес, будет недоставать. И хотелось бы, чтобы состав очень сильно не был изменен, потому что с Хорватией играли достаточно неплохо, был хороший матч», – сказал Семин.