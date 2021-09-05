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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Материалы

Кипр - Россия

04.09.2021, Суббота, 19:00 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Трансляция: Первый канал Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур Кипр - Россия
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа I
8 тур
13 октября, воскресенье 19:00 Кипр 0:5 Россия
4 тур
11 июня, вторник 21:45 Россия 1:0 Кипр
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 10 7 2 1 21:4 +17 23
2. Россия 10 7 1 2 19:6 +13 22
3. Словакия 10 3 5 2 17:10 +7 14
4. Словения 10 4 2 4 13:12 +1 14
5. Кипр 10 1 2 7 4:21 -17 5
6. Мальта 10 1 2 7 9:30 -21 5
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 5 сентября 2021, 11:32

    С победой !!!

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    Рейтинг: +334

    maratagliulin 4 сентября 2021, 23:16

    Это победа! Это второй матч!...Ну и все, жду не проигрыша в Хорватии

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 4 сентября 2021, 20:56

    Комментаторы какой-то другой матч смотрят? какая 4ка с плюсом... максимум троечка... замены в никуда физуха на 0 куда смотрит мед штаб хрен пойми...

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 4 сентября 2021, 20:55

    С победой! Наконец-то победа!

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    Рейтинг: +3560

    aaaaahhhh 4 сентября 2021, 20:50

    Печальное зрелище, по классу сравнялись:)

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 4 сентября 2021, 20:45

    Выстоять! Нужно выстоять! Несмотря ни на что!

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 4 сентября 2021, 20:44

    Ппц. Автобус против Кипра... Приехали...

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    Рейтинг: +1238

    Semargl18 4 сентября 2021, 20:43

    мда.. замены в никуда..

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 4 сентября 2021, 20:19

    Ну 4 в 2 запороли...ппц. Смолов не бежит уже.

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 4 сентября 2021, 20:17

    Ну вот а вы разнылись)

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer > Alex Y 4 сентября 2021, 20:25

    Действительно, что ныть-то? Ведём 2-0 в матче с мощнейшей сборной Кипра!

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y > Вот оно чё Михалыч 4 сентября 2021, 20:39

    Хорваты вообще 1:0 их выиграли)

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