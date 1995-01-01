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    «СЭ»: Фернандес не сыграет с Кипром из-за травмы колена

    Защитник сборной России Марио Фернандес пропустит оборочный матч ЧМ-2022 с Кипром, сообщает «СЭ».

    У футболиста ЦСКА травма колена, однако он остался в расположении сборной. Не исключено, что Фернандес сможет сыграть с Мальтой в Москве 7 сентября.

    • Фернандес был заменен на 77-й минуте матча с Хорватией (0:0).
    • Он провел 33 матча за сборную России, забил 5 мячей.
    • Россия сыграет с Кипром завтра, 4 сентября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7544

      playsh 59 минут назад

      Будем надеяться,что с Кипром справимся и без Марио.Пусть подлечится,ещё матчей на отборе предостаточно.

      0
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      Рейтинг: +10

      dabo49 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1b2k.info --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +3024

      Kollljan 1 час назад

      ЭТО ВСЁ! Фернандес заболел - Кипру проиграем.

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      Рейтинг: +7544

      playsh > Kollljan 56 минут назад

      Слово "проиграем" в ковычках как-то лучше смотрится...

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      Рейтинг: +1660

      tarasofka 1 час назад

      ну, как бы, чего панику наводить, если с киприотами играем. там даже заболотный может забить, в отличие от величайших нападающих кипра. я даже знаю парочку таких из их сборной (на самом деле п*зжу) ))

      2
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      Рейтинг: +1359

      PassCSKA 1 час назад

      Новость не из приятных

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