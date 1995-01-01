«СЭ»: Фернандес не сыграет с Кипром из-за травмы колена

Будем надеяться,что с Кипром справимся и без Марио.Пусть подлечится,ещё матчей на отборе предостаточно.
Защитник сборной России Марио Фернандес пропустит оборочный матч ЧМ-2022 с Кипром, сообщает «СЭ».
У футболиста ЦСКА травма колена, однако он остался в расположении сборной. Не исключено, что Фернандес сможет сыграть с Мальтой в Москве 7 сентября.
- Фернандес был заменен на 77-й минуте матча с Хорватией (0:0).
- Он провел 33 матча за сборную России, забил 5 мячей.
- Россия сыграет с Кипром завтра, 4 сентября.