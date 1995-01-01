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    Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря двум ассистам Смолова победила в гостях Кипр и возглавила группу

    Сборная России добилась первой победы при главном тренере Валерии Карпине. В гостях обыграна сборная Кипра. Ассистентский дубль оформил Федор Смолов.

    Три очка позволили россиянам как минимум на несколько часов возглавить группу.

    За сборную России дебютировал динамовец Константин Тюкавин. Александр Ерохин забил свой первый официальный гол за команду.

    Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 5-й тур

    Кипр – Россия – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ерохин, 6; 0:2 – Жемалетдинов; 55.

    Кипр: Михаил, Каро, Иоанну, Псалтис (Захариу, 77), Панайоту (Авраам, 61), Кателарис, Кастанос, Артиматас (Кириаку, 72), Папулис (Илия, 72), Лоизу, Питтас (Ционис, 61).

    Россия: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин (Кузяев, 67), Миранчук (Бакаев, 64) Черышев (Жемалетдинов, 46), Смолов (Тюкавин, 75).

    Предупреждения: Артиматас, 45+1; Кателарис, 90 – Смолов, 60; Ерохин, 74; Жемалетдинов, 90+4.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии71
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      Рейтинг: +16636

      derrik2000 24 минуты назад

      Почитал комментарии и подумал:

      Как же хорошо, что не смотрел!!! ))))

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      Рейтинг: +4633

      SPACE TRUCKIN 29 минут назад

      вяло,но три очка взяли главное...

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      Рейтинг: +4127

      Zubo 31 минуту назад

      Бомбардир потерял всякую совесть, не назвать кто забил в заголовке , как можно благодаря только двум ассистам победить, победили благодаря игре Смолова и голам Ерохина и Жемалетдинова должен быть заголовок, а что Смолов помог тоже хорошо

      0
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      Рейтинг: -93

      Спартач80 48 минут назад

      Полусонно взяли 3 очка...Миранчука на лавку,вместе с Бариновым.

      0
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      Рейтинг: +11800

      ilichkadr 54 минуты назад

      Пока идём нормально. Нужные 3 очка взяли.

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      Рейтинг: +4442

      polt 58 минут назад

      А на Матче нормальный футбол показывают...

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      Рейтинг: +2647

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Если игра будет состоять из одного тайма, то наша сборная еще может что - то показать. А так нужно дома сидеть и никуда не высовываться.

      0
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      Рейтинг: +1685

      CSKA471 1 час назад

      С победой всех

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1295

      Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Вот оно чо, пацаны, аот оно чо.

      2
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      Рейтинг: +48

      Январь 59 - опущенец > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Готовься сегодня сглатывать, клоун

      3
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      Рейтинг: -1295

      Вот оно чё Михалыч > Январь 59 - опущенец 1 час назад

      Январь 59 - опущенец .....Опущенец ? Опущенец )))... Нащет "сглатывать" у тя богатый опыт )))

      1
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      Рейтинг: +2956

      minaev23 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Да у нас так ! Удачи сборной ! Соперник тяжёлый но нагнуть можно !

      0
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      Рейтинг: +117

      Отжогин 1 час назад

      Матч "Крылья Советов" - "Спартак" закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.

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