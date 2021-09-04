Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря двум ассистам Смолова победила в гостях Кипр и возглавила группу

Сборная России добилась первой победы при главном тренере Валерии Карпине. В гостях обыграна сборная Кипра. Ассистентский дубль оформил Федор Смолов.

Три очка позволили россиянам как минимум на несколько часов возглавить группу.

За сборную России дебютировал динамовец Константин Тюкавин. Александр Ерохин забил свой первый официальный гол за команду.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 5-й тур

Кипр – Россия – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ерохин, 6; 0:2 – Жемалетдинов; 55.

Кипр: Михаил, Каро, Иоанну, Псалтис (Захариу, 77), Панайоту (Авраам, 61), Кателарис, Кастанос, Артиматас (Кириаку, 72), Папулис (Илия, 72), Лоизу, Питтас (Ционис, 61).

Россия: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин (Кузяев, 67), Миранчук (Бакаев, 64) Черышев (Жемалетдинов, 46), Смолов (Тюкавин, 75).

Предупреждения: Артиматас, 45+1; Кателарис, 90 – Смолов, 60; Ерохин, 74; Жемалетдинов, 90+4.

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