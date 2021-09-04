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  • Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря двум ассистам Смолова победила в гостях Кипр и возглавила группу

Отбор ЧМ-2022. Россия благодаря двум ассистам Смолова победила в гостях Кипр и возглавила группу

4 сентября 2021, 20:54
84

Сборная России добилась первой победы при главном тренере Валерии Карпине. В гостях обыграна сборная Кипра. Ассистентский дубль оформил Федор Смолов.

Три очка позволили россиянам как минимум на несколько часов возглавить группу.

За сборную России дебютировал динамовец Константин Тюкавин. Александр Ерохин забил свой первый официальный гол за команду.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа Н. 5-й тур

Кипр – Россия – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ерохин, 6; 0:2 – Жемалетдинов; 55.

Кипр: Михаил, Каро, Иоанну, Псалтис (Захариу, 77), Панайоту (Авраам, 61), Кателарис, Кастанос, Артиматас (Кириаку, 72), Папулис (Илия, 72), Лоизу, Питтас (Ционис, 61).

Россия: Гилерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин (Кузяев, 67), Миранчук (Бакаев, 64) Черышев (Жемалетдинов, 46), Смолов (Тюкавин, 75).

Предупреждения: Артиматас, 45+1; Кателарис, 90 – Смолов, 60; Ерохин, 74; Жемалетдинов, 90+4.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Кипр Россия Локомотив Смолов Федор
Комментарии (84)
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VVM1964
1630778225
Всех с победой ! Я бы сказал , что победа на классе , но вот как-то по игре корявенько и не убедительно , но главное 3 очка + в гостях !!! Валера с первой победой !
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Боцман59rus
1630778230
_ играли равные соперники, но у нашего стада есть Смолов, на закате карьеры, неожиданно решивший поиграть в футбол)))
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polt
1630778502
Себя не уважать-позволить так киприотам себя возить во 2-ом тайме.
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Рубинище
1630778537
Такая скучнейшая игра. Пешеходы. Миранчук Черышев днища, даже с таким колхозом выпадают, Головин испортился. игра не смотрибельная, но хоть 3 очка взяли
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NewLife
1630778601
В середине второго тайма кончились силы и киприоты стали поддавливать, с более классной командой это было бы чревато. Зачем нужны Черышев и Миранчук ? Игра оставила неприятный осадок и ярко обозначила уровень нашего чемпионата.
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Artemka444
1630778640
Игра позорище полное!!!
Лидеров вообще нету;!!
Больше передач назад чем вперёд!!! И физическая подготовка это вообще кашмар!!!!
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Красногорск_Фан
1630778718
Напоминает супружеский секс через 30-40 лет семейной жизни. И не хочется, а надо. Не понравились обе команды . Ни скорости ни мысли.
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zigbert
1630779552
Особых проблем для нашей команды киприоты не создали. Преимущество сборной России просматривалось на протяжении всего матча и лишь в концовке появилась усталость. Концовку матча пришлось проводить в обороне. Однако серьезных моментов у ворот Гилерме не было. С первой победой под руководством Карпина!
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JTherry
1630779753
победа, про которую можно сказать: получили 3 очка и хорошо, а про игру забыть... во втором тайме Кипр был лучше по всем показателям, было бы у них мастерство - были бы у нас проблемы... Черышеву нужно завязывать с футболом, видно же, что устал... а Миранчук растворился на поле, как рафинад в чае...
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Shinra
1630779863
Голы хорошие, а игра - шляпа. Команда посерьёзнее Кипра за такие ошибки обязательно наказала бы.
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