Карпин: «Сборная России не хочет подстраиваться под Кипр»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии матча с Кипром.

«Естественно, разобрали Кипр еще до начала сбора. Понятно, что последнюю игру с Мальтой можно было разбирать только до удаления.

Мы не подстраивались и под Хорватию, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определенного момента не давала нам этого делать.

Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника», – сказал Карпин.