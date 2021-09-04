Карпин: «Сборная России не хочет подстраиваться под Кипр»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии матча с Кипром.
«Естественно, разобрали Кипр еще до начала сбора. Понятно, что последнюю игру с Мальтой можно было разбирать только до удаления.
Мы не подстраивались и под Хорватию, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определенного момента не давала нам этого делать.
Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника», – сказал Карпин.
- Кипр примет Россию сегодня в 19:00 мск.
- Из-за повреждений матч пропустят Марио Фернандес и Алексей Ионов.
- Игру обслужит испанец Алехандро Эрнандес.
Источник: «Спорт-Экспресс»