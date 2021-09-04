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Карпин: «Сборная России не хочет подстраиваться под Кипр»

4 сентября 2021, 08:26
13

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии матча с Кипром.

«Естественно, разобрали Кипр еще до начала сбора. Понятно, что последнюю игру с Мальтой можно было разбирать только до удаления.

Мы не подстраивались и под Хорватию, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определенного момента не давала нам этого делать.

Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника», – сказал Карпин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кипр Россия Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Edward52
1630737006
Будет нервная победа 3:1.
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MaxRnD
1630742292
Победа над офшорами с разницей в два мяча
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САДЫЧОК
1630744256
Посмотрим , Карпин сколько , ты нападающих поставишь...
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Бухбух
1630744790
Уровень Кипра в последние годы вырос, чего не скажешь о России. К тому же, Карпин не знает, как играть первым номером. Будет ничья 1:1.
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Plyash
1630745134
Три очка возьмут,я даже не сомневаюсь.Дело тут в первую очередь в морально-волевых,как сказал бы наш незабвенный Бубнов.Есть хороший психолог в команде и это пол-дела.Должен поговорить с каждым из игроков один на один,это работает.Мячей будет мало(голов),это тоже понятно,но нам Кипр забить не сможет,если откровенных ляпов не будет.Самое большое,что нам грозит,это 0:0,но это равносильно поражению.Удачи всем нам.
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Fusballer
1630747964
Не хотим, но придётся? Может нужно было сказать не будем подстраиваться? Осторожничает в словах Валера.
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bomilazdeshnii
1630751099
Будем посмотреть, на должны выйграть.
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Shinra
1630752263
Во до чего техника дошла, уже сомневаемся в победе над киприотами ) Всё нормально будет, я думаю, раз хорватам не влетели.
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