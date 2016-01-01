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    Карпин: «Сборная России не хочет подстраиваться под Кипр»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался в преддверии матча с Кипром.

    «Естественно, разобрали Кипр еще до начала сбора. Понятно, что последнюю игру с Мальтой можно было разбирать только до удаления.

    Мы не подстраивались и под Хорватию, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определенного момента не давала нам этого делать.

    Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника», – сказал Карпин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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