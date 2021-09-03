Россия полетела на матч с Кипром без Фернандеса и Ионова

Сборная России отправилась в Кипр на отборочный матч ЧМ-2022.

На базе команды в Новогорске остались защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов, получившие повреждения в матче с Хорватией (0:0).

«В составе вылетающих на игру 24 футболиста: тренерский и медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией.

При этом оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, которая состоится 7 сентября», – сообщила пресс-служба РФС.