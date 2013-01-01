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    Россия полетела на матч с Кипром без Фернандеса и Ионова

    Сборная России отправилась в Кипр на отборочный матч ЧМ-2022.

    На базе команды в Новогорске остались защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов, получившие повреждения в матче с Хорватией (0:0).

    «В составе вылетающих на игру 24 футболиста: тренерский и медицинские штабы решили дать возможность для полноценного восстановления Алексею Ионову и Марио Фернандесу, которые испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией.

    При этом оба игрока продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, которая состоится 7 сентября», – сообщила пресс-служба РФС.

    • Россия сыграет с Кипром завтра, 4 сентября.
    • Начало матча – в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7544

      playsh 1 минуту назад

      Ребята,удачи Вам.Мы все ждём от Вас не только победы,но и хорошей игры.

      0
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      Рейтинг: +753

      Artemka444 9 минут назад

      должный брать три очка!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3389

      Snek 17 минут назад

      Ионов судя по игре с Хорватией не такая уж и большая потеря. А вот с Фернандесом всё хуже, но есть и позитив, в том плане, что на его фланге может сыграть Караваев, а на левом Самошников.

      0
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      Рейтинг: +24812

      Боцман59rus 26 минут назад

      - без Ионова тяжело будет, да Валера?

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