Пять игроков сборной России получили травмы на дебютном сборе при Карпине

Врача на Кипре подговорили, чтобы он перед Кипром игроков переломал
Сегодня стало известно, что игроки сборной России Марио Фернандес и Алексей Ионов не полетели в Кипр на матч отбора ЧМ-2022 из-за травм.
Ранее из-за различных повреждений расположение сборной покинули Сергей Петров, Дмитрий Чистяков и Даниил Фомин.
В общей сложности на первом сборе при Валерии Карпине травмы получили пять футболистов.
Напомним, в августе из сборной ушли врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Новый медицинский штаб возглавил Михаил Вартапетов, ранее работавший в «Спартаке». Он совмещает работу в национальной команде и кипрском клубе «Пафос».
- 1 сентября Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0).
- Завтра, 4 сентября, сборная встретится с Кипром.