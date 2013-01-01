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    Пять игроков сборной России получили травмы на дебютном сборе при Карпине

    Сегодня стало известно, что игроки сборной России Марио Фернандес и Алексей Ионов не полетели в Кипр на матч отбора ЧМ-2022 из-за травм.

    Ранее из-за различных повреждений расположение сборной покинули Сергей Петров, Дмитрий Чистяков и Даниил Фомин.

    В общей сложности на первом сборе при Валерии Карпине травмы получили пять футболистов.

    Напомним, в августе из сборной ушли врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Новый медицинский штаб возглавил Михаил Вартапетов, ранее работавший в «Спартаке». Он совмещает работу в национальной команде и кипрском клубе «Пафос».

    • 1 сентября Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0).
    • Завтра, 4 сентября, сборная встретится с Кипром.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21370

      bset 54 минуты назад

      Врача на Кипре подговорили, чтобы он перед Кипром игроков переломал

      1
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      Рейтинг: +7352

      FanatSerj 1 час назад

      Он видно их ногами бьёт на тренеровках ))) Не, ну в принципе некоторым точно не помешает, а молодежь пока бить рано ))
      Тут конечно надо поаккуратнее, из за сжатого календаря три матча за 7 дней, они то два в неделю с натугой играют, а тут три.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +51264

      portero 1 час назад

      тренироваться заставляет много , не выдерживают???

      4
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      Рейтинг: +1552

      lek! 1 час назад

      Валера ломет , что-то много травм.

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