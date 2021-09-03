Пять игроков сборной России получили травмы на дебютном сборе при Карпине

Сегодня стало известно, что игроки сборной России Марио Фернандес и Алексей Ионов не полетели в Кипр на матч отбора ЧМ-2022 из-за травм.

Ранее из-за различных повреждений расположение сборной покинули Сергей Петров, Дмитрий Чистяков и Даниил Фомин.

В общей сложности на первом сборе при Валерии Карпине травмы получили пять футболистов. Отметим, что защитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил травму до начала сбора.

Напомним, в августе из сборной ушли врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский. Новый медицинский штаб возглавил Михаил Вартапетов, ранее работавший в «Спартаке». Он совмещает работу в национальной команде и кипрском клубе «Пафос».