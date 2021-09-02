Роналду повторил рекорд Рамоса по матчам за сборную среди европейцев

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче четвертого тура отбора ЧМ-2022 против Ирландии (2:1).

Для него это 180-я игра в составе национальной команды. По данному показателю португалец догнал Серхио Рамоса.

Теперь Роналду делит с испанским защитником рекорд по встречам за европейские сборные.

Мировым рекордсменом по матчам за сборную остается малайзиец Со Чин Аун (195).