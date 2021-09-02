Роналду повторил рекорд Рамоса по матчам за сборную среди европейцев

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче четвертого тура отбора ЧМ-2022 против Ирландии (2:1).
Для него это 180-я игра в составе национальной команды. По данному показателю португалец догнал Серхио Рамоса.
Теперь Роналду делит с испанским защитником рекорд по встречам за европейские сборные.
Мировым рекордсменом по матчам за сборную остается малайзиец Со Чин Аун (195).
- Роналду оформил дубль в ворота ирландцев.
- Он выступает за сборную с 2003 года.
- В 180 матчах форвард забил 111 голов – это новый мировой рекорд.
Источник: Официальный сайт УЕФА