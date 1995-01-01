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    Роналду повторил рекорд Рамоса по матчам за сборную среди европейцев

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче четвертого тура отбора ЧМ-2022 против Ирландии (2:1).

    Для него это 180-я игра в составе национальной команды. По данному показателю португалец догнал Серхио Рамоса.

    Теперь Роналду делит с испанским защитником рекорд по встречам за европейские сборные.

    Мировым рекордсменом по матчам за сборную остается малайзиец Со Чин Аун (195).

    • Роналду оформил дубль в ворота ирландцев.
    • Он выступает за сборную с 2003 года.
    • В 180 матчах форвард забил 111 голов – это новый мировой рекорд.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7525

      playsh 33 минуты назад

      Давай,Криш,удачи тебе.

      0
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      Рейтинг: +927

      Alex Y 1 час назад

      Так и до 200 может доиграть)

      0
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      Рейтинг: +29

      Ajax-88 1 час назад

      Рекордсмен! Молодец, Криш!

      1
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