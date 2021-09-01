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    Агент Чистякова: «Вернули Дмитрия из сборной, чтобы поберечь его перед матчами «Зенита» в ЛЧ»

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, объяснил, почему его клиент покинул расположение сборной России.

    «Ничего серьезного, приняли решение поберечь Дмитрия, потому что он не сможет играть в полную силу.

    У него травма голеностопа, которая беспокоит его еще с матча против «Локомотива». Нюансы нужно узнавать у врачей, но ничего криминального, решили поберечь его перед матчами «Зенита» в ЛЧ. Сейчас он вернется в расположение клуба и начнет восстановление.

    Не хочется загадывать, но надеюсь, он будет в полной боевой готовности к возобновлению чемпионата России», сказал Талаев.

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    Источник: Sport24

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