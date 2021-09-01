Агент Чистякова: «Вернули Дмитрия из сборной, чтобы поберечь его перед матчами «Зенита» в ЛЧ»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, объяснил, почему его клиент покинул расположение сборной России.
«Ничего серьезного, приняли решение поберечь Дмитрия, потому что он не сможет играть в полную силу.
У него травма голеностопа, которая беспокоит его еще с матча против «Локомотива». Нюансы нужно узнавать у врачей, но ничего криминального, решили поберечь его перед матчами «Зенита» в ЛЧ. Сейчас он вернется в расположение клуба и начнет восстановление.
Не хочется загадывать, но надеюсь, он будет в полной боевой готовности к возобновлению чемпионата России», сказал Талаев.
- 28 августа Чистяков был вызван в сборную вместо Станислава Магкеева, который выбыл из строя из-за травмы мышцы бедра.
- В сентябре россияне сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой.
- Лига чемпионов стартует для «Зенита» 14 сентября матчем с «Челси».
Источник: Sport24