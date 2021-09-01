Чистяков покинул расположение сборной России. Его вызвали вместо Магкеева

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы.

«На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах.

Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», – сказал старший врач команды Владимир Хайтин.