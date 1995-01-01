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    Чистяков покинул расположение сборной России. Его вызвали вместо Магкеева

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России из-за травмы.

    «На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах.

    Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», – сказал старший врач команды Владимир Хайтин.

    • 28 августа Чистяков был вызван в сборную вместо Станислава Магкеева, который выбыл из строя из-за травмы мышцы бедра.
    • Чистяков еще не дебютировал за национальную команду.
    • В сентябре россияне сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14178

      Garrincha58 1 час назад

      сломали игрока перед ЛЧ и спрашивается по какой хр...н всё равно бы сидел на лавке так же как и Ерохина зачем вызвали

      0
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      Рейтинг: +67421

      insider_retro 1 час назад

      Жаль, что дебют не состоится, да и в разгроме хорватов не поучаствует..:))

      4
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      Рейтинг: +8601

      KOLBIS > insider_retro 1 час назад

      Вот бы Ваши слова да в Уши сами знаете Кого...

      1
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      Рейтинг: +5615

      порт 1 час назад

      Валера, прекрати калечить людей.

      1
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      Рейтинг: +688

      xrrrx 1 час назад

      проклятая позиция какая-то))

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