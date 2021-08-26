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РПЛ. «Сочи» обыграл «Спартак» и стал лидером чемпионата

26 августа 2021, 20:27
179

В матче шестого тура РПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Сочи» со счетом 1:2.

Москвичи вышли вперед усилиями Романа Зобнина, на что гости ответили голами Максима Барсова и Артура Юсупова.

Набрав три очка, «Сочи» стал лидером чемпионата. «Спартак» идет на восьмом месте.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Спартак (Москва) – Сочи – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зобнин, 60; 1:1 – Барсов, 65; 1:2 – Юсупов, 72.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Кутепов (Хендрикс, 76), Жиго (Ломовицкий, 86), Джикия, Зобнин, Умяров (Промес, 76), Бакаев (Мозес, 56), Ларссон (Игнатов, 86), Понсе, Соболев.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барац (Прохин, 46), Родригао, Юсупов (Павлов, 90+1), Цаллагов, Попов (Барсов, 63), Ангбан (Нобоа, 63), Воробьев (Жоаозиньо, 82).

Предупреждения: Зобнин, 38; Соболев, 90+2; Хендрикс, 90+3 – Ангбан, 34; Маргасов, 39; Родригао, 41; Джанаев, 90+4.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (179)
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Из Твери Леха
1629998908
С победой на классе!
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oyabun
1629999051
Игра Спартака полная безнадега. Витория=Кононов. Сколько нам это еще терпеть? Пока пауза на сборные надо менять. А Федотов молодец! Имея столь скудный набор игроков снова унизил Спартак. Вот кого надо тренером приглашать!
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Persona_non_Grata
1629999097
Кроме матерных , других слов НЕТ !!! ((( Очередная тоска первый тайм , с огромным трудом забитый гол , а дальше - ЖОПА ((( . И даже ничьей нет , как в прошлом матче ((( Проигрывать совершенно невыразительному Сочи - СТЫДНО , хотя при такой невразумительной и никчемной игре - ...(((
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paracetamol
1629999736
У рыл нет воли, а у Сочи есть. С волевой победой Зенит 3!
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vmonomah17
1630000117
Скоро Спартак будет с тренерами помесячно контракты заключать))
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ALEXMAN888
1630001168
А, Де Зерби Донецк в Лигу Чемпионов привёл..... Зарема всё-таки шарит в футболе.
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Январь 59
1630001595
Привет соседи. Поздравляю с победой на выезде. Надеюсь и Краснодар завтра заработает три очка.
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sobaka120982
1630003065
Слушайте, а не все так и плохо. В этом сезоне столетия спартака, была задача взять чемпионство.... так взяли уже, кубок пари матч. Наслаждайтесь...
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Ловкий Бубен
1630003813
Поздравления Сочи да и всем россиянам : у нас появилась хорошая команда ! и они это доказывают снова и снова
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Mariner
1630008176
Чего тут за кипишь? Матч как матч, фаворит победил. Обычный проходной матч, типа там матчей с Химками какими-нить или с Арсеналом.
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