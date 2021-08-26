РПЛ. «Сочи» обыграл «Спартак» и стал лидером чемпионата

В матче шестого тура РПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Сочи» со счетом 1:2.

Москвичи вышли вперед усилиями Романа Зобнина, на что гости ответили голами Максима Барсова и Артура Юсупова.

Набрав три очка, «Сочи» стал лидером чемпионата. «Спартак» идет на восьмом месте.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Спартак (Москва) – Сочи – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зобнин, 60; 1:1 – Барсов, 65; 1:2 – Юсупов, 72.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Кутепов (Хендрикс, 76), Жиго (Ломовицкий, 86), Джикия, Зобнин, Умяров (Промес, 76), Бакаев (Мозес, 56), Ларссон (Игнатов, 86), Понсе, Соболев.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барац (Прохин, 46), Родригао, Юсупов (Павлов, 90+1), Цаллагов, Попов (Барсов, 63), Ангбан (Нобоа, 63), Воробьев (Жоаозиньо, 82).

Предупреждения: Зобнин, 38; Соболев, 90+2; Хендрикс, 90+3 – Ангбан, 34; Маргасов, 39; Родригао, 41; Джанаев, 90+4.

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