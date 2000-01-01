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    РПЛ. «Сочи» обыграл «Спартак» и стал лидером чемпионата

    В матче шестого тура РПЛ «Спартак» на своем поле уступил «Сочи» со счетом 1:2.

    Москвичи вышли вперед усилиями Романа Зобнина, на что гости ответили голами Максима Барсова и Артура Юсупова.

    Набрав три очка, «Сочи» стал лидером чемпионата. «Спартак» идет на восьмом месте.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Спартак (Москва) – Сочи – 1:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Зобнин, 60; 1:1 – Барсов, 65; 1:2 – Юсупов, 72.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Кутепов (Хендрикс, 76), Жиго (Ломовицкий, 86), Джикия, Зобнин, Умяров (Промес, 76), Бакаев (Мозес, 56), Ларссон (Игнатов, 86), Понсе, Соболев.

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барац (Прохин, 46), Родригао, Юсупов (Павлов, 90+1), Цаллагов, Попов (Барсов, 63), Ангбан (Нобоа, 63), Воробьев (Жоаозиньо, 82).

    Предупреждения: Зобнин, 38; Соболев, 90+2; Хендрикс, 90+3 – Ангбан, 34; Маргасов, 39; Родригао, 41; Джанаев, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии147
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      Рейтинг: +16562

      derrik2000 2 минуты назад

      С Телеграм только что:

      "Зарема Салихова — о Руе Витории: «Пусть работает»

      Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что главный тренер красно-белых Руй Витория должен продолжать работать.

      «Руй пришел увеличивать трансферную стоимость игроков, открывать в них неведомые таланты. Поэтому пусть работает», — сказала Салихова, слова которой приводит «СЭ»."

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      Рейтинг: +4072

      rash1959 21 минуту назад

      Который раз захожу на сайт в надежде увидеть заголовок типа: ушёл-уволен-послан нах.., а тут тишина. То пиз--ят со всех щелей все кому не лень, то гробовая тишина. Хоть кто то из руководства объснит в чём дело.

      0
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      Рейтинг: +3111

      Дедуктор 25 минут назад

      Тренера надо менять. Слабак. Нужен тренер типажа Фергюсона или Сарри. Чтобы обложил трехэтажным матом главхрюкалку Z с ее сожителем. И дегенерату Соболю башку в раздевалке бутылкой пробил. Зараз, бы забегали хрюканы.

      0
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      Рейтинг: +16562

      derrik2000 > Дедуктор 6 минут назад

      Для ЭТОГО ему нужно-то будет всего самую малость: выкупить контрольный пакет.
      А так - сразу с обходным листом будет бегать.

      0
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      Рейтинг: +976

      Alex Flash 26 минут назад

      СРАВНИТЕ КОМАНДУ НА МАТЧ-ПРЕМЬЕР И СЕЙЧАС. Куда делась легкость и настрой?
      Может разговоры о ломовых нагрузках на тренировках имеют место быть?

      1
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      Рейтинг: +1454

      Ловкий Бубен 26 минут назад

      Поздравления Сочи да и всем россиянам : у нас появилась хорошая команда ! и они это доказывают снова и снова

      3
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      Рейтинг: +3444

      sobaka120982 38 минут назад

      Слушайте, а не все так и плохо. В этом сезоне столетия спартака, была задача взять чемпионство.... так взяли уже, кубок пари матч. Наслаждайтесь...

      5
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      Рейтинг: +1599

      Красногорск_Фан > sobaka120982 11 минут назад

      После позорной игры со Спартаком в 1-м круге прошлого сезона не вам ехидствовать. следующие 100 лет. После игры с молодежкой Ростова и 200. Юмористы блин. Подражатели Петросяна. И эти два случая (вроде) единственное чем вы ярко вошли в историю РПЛ. В отличие от того же Спартака. Который кстати я не очень люблю. Но Петросянщину еще больше

      0
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      Рейтинг: +7368

      playsh 42 минуты назад

      А ведь этот состав - серебряный призёр,за исключением вернувшихся арендников.
      Что,квалификацию растеряли или Руя сливают? Или Руй грамотно топит команду своими постоянными тусовками состава?
      Да уж,грустной жопой радостно не пёрнешь...во истину.

      5
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      Рейтинг: +8842

      ivany4 46 минут назад

      Похоже становиться всем понятно, что мы получили очередного пиджака. Причем с импортными "лейблами". Но как оказалось яркие наклейки не всегда соответствуют действительности.
      Руй считает себя "великим", и не стремиться узнать наш чемпионат. Да и скорее всего не готовиться к соперникам. Я уж не говорю про состав. Вероятно, все неудачи он вешает на футболистов, а они отвечают ему "взаимностью". Довольно странно, "наиграть состав", который легко на тренировках вливал по 4 мяча и было какое-то взаимопонимание, впоследствии самому все разрушить. Что это, воспитание неугодных игроков или большая самоуверенность?
      Права поговорка, выигрывает команда, проигрывает тренер. В нашем случае, это полное отражение действительности.

      4
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      Рейтинг: +500

      сутулая собака и лисы 50 минут назад

      хех.

      0
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      Рейтинг: +16336

      JTherry 54 минуты назад

      "где ваши яйца? в руках Заремы" - кричалка болельщиков Спартака намекнула, кто сегодня "выиграл"... убийственное начало чемпионата, а ведь "ведьма" намекала, что Спартак должен взять на старте 18 очков...(( не мытьем, так катаньем добивается своей цели шалава...

      3
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      Рейтинг: +8842

      ivany4 > JTherry 41 минуту назад

      Да она-то причем?
      Она больше всех заинтересована в процветании клуба.
      Умные болельщики, такое бы кричать не стали, а для тусовщиков(фанатов) лишь бы "зажечь". Для комментаторов. Им футбол до фонаря.

      0
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      Рейтинг: +16336

      JTherry > ivany4 33 минуты назад

      она больше всех "заинтересована", чтобы Федуна выгнали из ЛУКОЙЛА (там не приветствуют разводы у випов), и выйти за него замуж... Спартак ей ультрафиолетов, потому и скандалы там ежедневные, потому и телегу завела, чтобы всех в клубе перессорить... почему ее "любимчики" (Соболев и Ларссон) вдруг разучились бить по воротам? почему борется впереди только Понсе? вот на эти вопросы ответь...

      1
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      Рейтинг: +8842

      ivany4 > JTherry 28 минут назад

      А логика где?
      Если его выгонят из Лукойла, то замужества ей вообще не видать. Сейчас его с ней хоть корпоративная этика держит.
      Что Ларсон, что Соболев игроки зависимые. Причем играют только когда им дают на ход, и есть свободное пространство. А когда их плотно прихватывают, то они нули. А много бегать и открываться они не любят. Ла и дирижера у нас нет.

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      Рейтинг: +8842

      ivany4 > JTherry 26 минут назад

      Ты начинаешь за одно, и перескакиваешь на другое. Так тяжело разговаривать.
      Так чего добивается Зарема? Уже понятно, что уход Федуна из Лукойла это не причина.

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      Рейтинг: +16336

      JTherry > ivany4 23 минуты назад

      какая может быть "этика" у Федуна? не смешно...( все его поступки - против всякой "этики", даже телегу Заремы прикрыли (канал пока существует) после угрозы со стороны влиятельных лиц... но самое печальное - клуб к 100-летию катится по наклонной - 5 поражений в официальных матчах (3 - в чемпионате)...

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