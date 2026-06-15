«Балтика» объявила об уходе форварда

Пресс-служба «Балтики» сообщила об уходе нападающего Дерика Ласерды.
«Дерик Ласерда покидает футбольный клуб «Балтика» в связи с окончанием арендного соглашения.
Бразильский нападающий присоединился к нам в феврале. С того момента у форварда набралось семь матчей, в которых он забил два гола.
Желаем Дерику удачи в дальнейшей карьере», – написали калининградцы.
- В «Балтике» 26-летний бразилец провел 7 матчей, забил 2 гола.
- За его аренду калининградцы заплатили 250 тысяч евро.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал «Балтики»