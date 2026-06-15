«Балтика» объявила об уходе форварда

Пресс-служба «Балтики» сообщила об уходе нападающего Дерика Ласерды.

«Дерик Ласерда покидает футбольный клуб «Балтика» в связи с окончанием арендного соглашения.

Бразильский нападающий присоединился к нам в феврале. С того момента у форварда набралось семь матчей, в которых он забил два гола.

Желаем Дерику удачи в дальнейшей карьере», – написали калининградцы.