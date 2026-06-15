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«Балтика» объявила об уходе форварда

Сегодня, 19:07
1

Пресс-служба «Балтики» сообщила об уходе нападающего Дерика Ласерды.

«Дерик Ласерда покидает футбольный клуб «Балтика» в связи с окончанием арендного соглашения.

Бразильский нападающий присоединился к нам в феврале. С того момента у форварда набралось семь матчей, в которых он забил два гола.

Желаем Дерику удачи в дальнейшей карьере», – написали калининградцы.

  • В «Балтике» 26-летний бразилец провел 7 матчей, забил 2 гола.
  • За его аренду калининградцы заплатили 250 тысяч евро.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

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Источник: телеграм-канал «Балтики»
Россия. Премьер-лига Трансферы Балтика Ласерда Дерик
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Hector вернулся
1781542464
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