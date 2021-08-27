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Судьи
Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
Материалы

Спартак - Сочи

26.08.2021, Четверг, 18:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 6 тур Спартак - Сочи
Кубок Париматч Премьер 2021
1 тур
11 июля, воскресенье 18:00 Спартак 4:0 Сочи
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
18 тур
12 декабря, суббота 16:30 Сочи 1:0 Спартак
1 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Спартак 2:2 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
28 тур
11 июля, суббота 20:30 Сочи 1:0 Спартак
1 тур
13 июля, суббота 19:00 Спартак 1:0 Сочи
Товарищеские матчи 2019

22 июня, суббота 11:00 Спартак 7:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 26 августа 2021, 22:39

    Сочи молодцы!! Я за них, так как долго там жил. Вообще-то я за Краснодар, это моя Родина и еще за Ростов с Семиным.

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    Рейтинг: +88

    Syarich 26 августа 2021, 20:55

    Да прибудет ветчинка в ФНЛ. Алюминь.

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    Рейтинг: +2269

    dyema 26 августа 2021, 20:37

    Привет✋ свинкам)))

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    Рейтинг: +4467

    Snek 26 августа 2021, 20:35

    Витория на выход?

    1
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    Рейтинг: +1136

    qawzsexdr 26 августа 2021, 20:31

    Это не Кубок МатчТВ, скажите пишеблоку

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    Рейтинг: +1136

    qawzsexdr 26 августа 2021, 20:30

    А что, разве пенальти не было

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    Рейтинг: +1564

    Decorhome 26 августа 2021, 20:22

    Это уже серьезно. Нужно менять тренера. ЛЕ на носу

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Decorhome 26 августа 2021, 20:30

    Пора расформировывать спартак.

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    Рейтинг: +1564

    Decorhome > vladimir-7 26 августа 2021, 20:39

    Не думаю, команда еще выстрелит в этом году.
    Но вот с каким тренером, вопрос...

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > Decorhome 27 августа 2021, 08:49

    В играх за вход в ЛЧ уже "выстрелил", теперь в ЛЕ
    тоже "выстрелит" и продолжит свои "выстрелы",
    с этим тренером, в играх РПЛ.

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 26 августа 2021, 20:21

    Сочи, что творит молодцы))

    3
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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 26 августа 2021, 20:05

    Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах.

    5
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    Рейтинг: +3510

    Fancyfall 26 августа 2021, 19:52

    наконец-то! гол!

    2
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    Рейтинг: +2362

    CSKA471 > Fancyfall 26 августа 2021, 20:28

    Потом было еще 2

    1
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