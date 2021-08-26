Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Сочи
Спартак - Сочи: обзор матча 26 августа 2021
Спартак
26.08.2021, четверг, 18:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
60'
Р. Зобнин
65'
М. Барсов
72'
А. Юсупов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Сочи
90'
+4
Желтая карточка
С. Джанаев
Желтая карточка
Й. Хендрикс
90'
+3
Желтая карточка
А. Соболев
90'
+2
90'
+1
Замена
Д. Павлов
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
С. Жиго
86'
Замена
М. Игнатов
️️️️
Д. Ларссон
86'
82'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Д. Воробьев
Замена
К. Промес
️️️️
Н. Умяров
76'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
И. Кутепов
76'
72'
ГОЛ! 1:2!
А. Юсупов
Пас отдал
Д. Воробьев
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Барсов
Пас отдал
Т. Маргасов
63'
Замена
М. Барсов
️️️️
И. Попов
63'
Замена
К. Нобоа
️️️️
В. Ангбан
ГОЛ! 1:0!
Р. Зобнин
Пас отдал
С. Жиго
60'
Замена
В. Мозес
️️️️
З. Бакаев
56'
46'
Замена
Д. Прохин
️️️️
М. Барач
41'
Желтая карточка
Родригао
39'
Желтая карточка
Т. Маргасов
Желтая карточка
Р. Зобнин
38'
34'
Желтая карточка
В. Ангбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
27
Кирилл Заика
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
88
Даниил Марков
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
90
Даниил Павлов
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
4-1-1-1-3
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
2
Кутепов
18
Умяров
47
Зобнин
7
Бакаев
7
Соболев
17
Ларссон
9
Понсе
3-3-3-1
35
Джанаев
44
Барач
5
Родригао
20
Юрганов
34
Маргасов
15
Цаллагов
27
Заика
7
Ангбан
71
Попов
4
Юсупов
10
Воробьев
2
Жиго
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
2
Жиго
2
Кутепов
20
Хендрикс
20
Хендрикс
2
Кутепов
17
Ларссон
8
Игнатов
8
Игнатов
17
Ларссон
7
Бакаев
11
Мозес
11
Мозес
7
Бакаев
18
Умяров
10
Промес
10
Промес
18
Умяров
44
Барач
27
Прохин
27
Прохин
44
Барач
10
Воробьев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Воробьев
7
Ангбан
16
Нобоа
16
Нобоа
7
Ангбан
4
Юсупов
90
Павлов
90
Павлов
4
Юсупов
71
Попов
14
Барсов
14
Барсов
71
Попов
Остались в запасе
Спартак
Сочи
32
Артем Ребров
ВР
88
Даниил Марков
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
88
Даниил Марков
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Спартак - Сочи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Спартак
Сочи
Барко одним словом описал чемпионскую гонку в РПЛ
Вчера, 20:38
4
ЦСКА может сыграть со «Спартаком» в 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 19:35
8
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Федотов оценил судейство в матче «Динамо Мх» – «Спартак»
Вчера, 13:42
7
Барко одним словом описал чемпионскую гонку в РПЛ
Вчера, 20:38
4
ЦСКА может сыграть со «Спартаком» в 1/8 финала Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 19:35
8
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ
Вчера, 15:36
16
Федотов оценил судейство в матче «Динамо Мх» – «Спартак»
Вчера, 13:42
7
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ФИФА сняла санкции с клуба, претендующего на выход в РПЛ
19 ноября
1
ФИФА сняла трансферный бан с российского клуба
19 ноября
7
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+