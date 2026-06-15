«Балтика» внезапно уволила тренера

В «Балтике» изменение в тренерском штабе. Команду покидает Александр Горбачев.

«Между футбольным клубом «Балтика» и тренером по работе с защитниками Александром Горбачeвым достигнута договорeнность о прекращении сотрудничества.

Спасибо за вклад в достижения балтийцев, Александр Николаевич», – написали калининградцы.