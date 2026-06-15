«Балтика» внезапно уволила тренера

В «Балтике» изменение в тренерском штабе. Команду покидает Александр Горбачев.
«Между футбольным клубом «Балтика» и тренером по работе с защитниками Александром Горбачeвым достигнута договорeнность о прекращении сотрудничества.
Спасибо за вклад в достижения балтийцев, Александр Николаевич», – написали калининградцы.
- Александр Николаевич вошeл в тренерский штаб команды в сентябре 2024 года.
- Вместе с балтийцами он стал победителем Первой лиги сезона-2024/25, а также помог команде достичь лучшего результата в высшем дивизионе в истории клуба.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: телеграм-канал «Балтики»