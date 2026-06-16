Защитник Кабо-Верде рассказал, как попал в сборную через переписку в соцсети

Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес после ничьей с Испанией (0:0) на ЧМ-2026 рассказал, как представители федерации футбола страны нашли его через социальную сеть LinkedIn.

Уроженец Ирландии получил сообщение на португальском языке и проигнорировал его, так как решил, что это спам. В Кабо-Верде родился отец Лопеса.

«Через 9 месяцев они написали мне еще раз – уже на английском – и спросили, подумал ли я об этом предложении [играть за Кабо-Верде].

И только тогда я сделал то, что должен был сделать изначально – перевел оригинальное сообщение с помощью Google Translate.

Это был довольно странный подход – общаться через соцсеть. Позже мне объяснили, что у них возникли сложности, когда они пытались связаться с моим клубом.

Когда я понял, что передо мной открывается такая возможность, то с первой минуты поддержал эту идею. И мы начали работать над оформлением всей необходимой документации», – рассказал Лопес.