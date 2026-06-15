Обращение легенды «Ахмата» по случаю завершения карьеры

Уже бывший защитник «Ахмата» Ризван Уциев выступил с обращением по случаю завершения карьеры.

«Друзья! Настал этот момент, когда пришла пора завершить игровую карьеру. Сколько себя помню, я всегда был связан с футбольным клубом «Ахмат». Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне во время карьеры: был рядом, поддерживал, помогал.

Хочу выразить огромную благодарность Главе Чеченской Республики, Почетному Президенту ФК «Ахмат», дорогому старшему БРАТУ Рамзану Ахматовичу Кадырову. В начале карьеры я получил шанс играть в команде благодаря доверию и поддержке Рамзана Ахматовича. Он сделал все для каждого из нас, на каждом этапе карьеры я чувствовал его доверие и поддержку, это придавало сил и уверенности.

Также хочу искренне поблагодарить Президента ФК «Ахмат» Якуба Закриева за доверие и поддержку. Хочу поблагодарить бывшего президента клуба Магомеда Даудова. Дела реза хулда хьуна, Мохьмад!

Спасибо всем тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу клуба, всем партнерам, с которыми вместе выходил на поле и делил раздевалку.

Отдельно благодарю каждого нашего болельщика. Вы всегда поддерживали меня и команду. Вы самые лучшие!

«Ахмат» дал мне все! Я безумно рад и горд, что являюсь частью нашей дружной семьи! Всем удачи и всех благ! Дала тIаьхье беркате йойла! АХМАТ – СИЛА!» – заявил Уциев.