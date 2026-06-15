Обращение легенды «Ахмата» по случаю завершения карьеры

Уже бывший защитник «Ахмата» Ризван Уциев выступил с обращением по случаю завершения карьеры.
«Друзья! Настал этот момент, когда пришла пора завершить игровую карьеру. Сколько себя помню, я всегда был связан с футбольным клубом «Ахмат». Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне во время карьеры: был рядом, поддерживал, помогал.
Хочу выразить огромную благодарность Главе Чеченской Республики, Почетному Президенту ФК «Ахмат», дорогому старшему БРАТУ Рамзану Ахматовичу Кадырову. В начале карьеры я получил шанс играть в команде благодаря доверию и поддержке Рамзана Ахматовича. Он сделал все для каждого из нас, на каждом этапе карьеры я чувствовал его доверие и поддержку, это придавало сил и уверенности.
Также хочу искренне поблагодарить Президента ФК «Ахмат» Якуба Закриева за доверие и поддержку. Хочу поблагодарить бывшего президента клуба Магомеда Даудова. Дела реза хулда хьуна, Мохьмад!
Спасибо всем тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу клуба, всем партнерам, с которыми вместе выходил на поле и делил раздевалку.
Отдельно благодарю каждого нашего болельщика. Вы всегда поддерживали меня и команду. Вы самые лучшие!
«Ахмат» дал мне все! Я безумно рад и горд, что являюсь частью нашей дружной семьи! Всем удачи и всех благ! Дала тIаьхье беркате йойла! АХМАТ – СИЛА!» – заявил Уциев.
- Уциев провел 326 матчей за родной «Ахмат» в официальных турнирах: РПЛ, Кубок России, Первый дивизион.
- Из 19 сезонов за «Ахмат» 18 сезонов Ризван провел в РПЛ.
- Уциев один из немногих футболистов в стране и мире, кто посвятил всю свою профессиональную карьеру родному клубу.