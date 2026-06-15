Гном Гномыч объяснил, почему его сверстники не смотрят РПЛ

13-летний фигурист, сын Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) рассказал, что следит за футболом.

«Я замечаю, что среди нашего поколения популярность футбола растет, и следим мы за ним не так, как другие. Конечно, мы собирали карточки к чемпионату мира, я собираю автографы футболистов, дожидался недавно в отеле Пирло и Матерацци, когда они приехали в Россию. Но половину информации о футболе узнаю из TikTok, для меня это соцсеть номер один. Там всегда какой-то хайп, кто-то кого-то толкнет, в кого-нибудь стакан прилетит. Сейчас дошло до того, что девочки, которые сами не играют, начали массово увлекаться футболом, изучают футболистов. Такого раньше не было.

Пацаны сейчас интересуются деталями – что у Олисе нет контракта на бутсы и он играет всегда в тех, что под цвет формы. Болельщики в возрасте на такое внимания не обращают. Большинство молодых сейчас болеют за Португалию – хотят, чтобы выиграл Роналду. И за Испанию.

И еще я бы отметил, что поколение альфа не особо смотрит российский футбол. Не интересно», – написал Плющенко-младший.