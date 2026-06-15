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Гном Гномыч объяснил, почему его сверстники не смотрят РПЛ

15 июня, 17:25
22

13-летний фигурист, сын Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) рассказал, что следит за футболом.

«Я замечаю, что среди нашего поколения популярность футбола растет, и следим мы за ним не так, как другие. Конечно, мы собирали карточки к чемпионату мира, я собираю автографы футболистов, дожидался недавно в отеле Пирло и Матерацци, когда они приехали в Россию. Но половину информации о футболе узнаю из TikTok, для меня это соцсеть номер один. Там всегда какой-то хайп, кто-то кого-то толкнет, в кого-нибудь стакан прилетит. Сейчас дошло до того, что девочки, которые сами не играют, начали массово увлекаться футболом, изучают футболистов. Такого раньше не было.

Пацаны сейчас интересуются деталями – что у Олисе нет контракта на бутсы и он играет всегда в тех, что под цвет формы. Болельщики в возрасте на такое внимания не обращают. Большинство молодых сейчас болеют за Португалию – хотят, чтобы выиграл Роналду. И за Испанию.

И еще я бы отметил, что поколение альфа не особо смотрит российский футбол. Не интересно», – написал Плющенко-младший.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
  • Финал состоится в Нью-Джерси.
  • Действующие чемпионы мира – аргентинцы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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Цугундeр
1781534143
А нахера, бомба, помимо бешеных баб футболистов, нам ещё выслушивать мнение азербайджанского фигуриста, ещё и уПлюдка..(
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Император 1
1781535000
Хватит малолетних де***** публиковать
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Император Бомжей
1781535287
Зато весь Азербайджан, внимательно следит за фигурным катанием, им очень интересно!)))
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nik55
1781535344
скоро будете опрашивать бабок у подъезда
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R_a_i_n
1781535770
На мнение какого-то гнома вообще фиолетово.
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Томик
1781535830
Кто это? И почему мнение какого-то говнюка должно быть интересно на этом сайте?
Ответить
...уефан
1781537331
...уши драть и в угол ставить, сладкого не давать, сечь розгами щенка!...
Ответить
bratskij
1781538181
Вы считаете нам тут его обдолбанное мнение интересно?
Ответить
Боцман59rus
1781538367
_ эти додики себя Альфой нарекли?
Ответить
Бумбраш
1781539026
Пусть смотрят чемп азеров,упылил и скатертью дорога гном плющич,папашу с мамашей забери с собой,всяко чище будет
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